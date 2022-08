Kaikki Naton jäsenmaat, Yhdysvallat mukaan lukien, tarvitsevat kahden pohjoismaisen tulokkaan omanarvontuntoa.

Kun Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden puhui tiistaina Suomen ja Ruotsin Nato-liittymisasiakirjojen historiallisessa allekirjoitustilaisuudessa, hänen katseensa oli asianmukaisesti tulevaisuudessa. Bidenin kommentit toivat kuitenkin mieleeni lähes 30 vuotta sitten wieniläisessä hotellissa käymäni keskustelun.

Tuolloin Itävalta oli hiljattain liittynyt Euroopan unioniin, ja vallassa olleen sosiaalidemokraattisen puolueen (SPÖ) johtajat uskoivat, että Nato-jäsenyyden pitäisi olla seuraava askel. He pyysivät minua, Nato-veteraania ja pitkäaikaista Itävallan ystävää, selittämään kriittisille puoluetovereilleen, miksi Nato-jäsenyys olisi luonnollista jatkoa EU:hun liittymiselle.

Itävaltalaiset ystäväni tekivät pian selväksi, että näkemyksemme Naton roolista Euroopassa poikkesivat toisistaan suuresti. Heidän mielestään Nato oli Neuvostoliiton hillitsemiseksi perustettu puolustusliitto, eikä Neuvostoliittoa enää ollut olemassa. Itävallalla ei ollut pelättävää Neuvostoliiton suunnalta, ja puolueettomat maat saattoivat käydä rakentavaa vuoropuhelua uuden demokraattisen Venäjän kanssa ilman, että Yhdysvallat sekaantuisi asiaan suurvaltapolitiikallaan.

On tuskin tarpeen kertoa, etten saanut tuona iltana monenkaan Itävallan Nato-jäsenyyden vastustajan mielipidettä muuttumaan. Itävalta on edelleen kiinnittynyt pasifistiseen visioonsa eurooppalaisesta turvallisuudesta – vielä nytkin, kun Venäjä on hyökännyt Ukrainaan.

Itävallassa vaalitut näkemykset muistuttavat Ruotsissa – ja myös Suomessa – etenkin 1970- ja 1980-luvuilla käytyä keskustelua. On kuitenkin yksi iso ero, joka on monin tavoin avain atlanttisen yhteisön tulevaisuuteen.

Itävalta on lyöty entinen suurvalta, joka on sittemmin määritellyt puolueettomuutensa eräänlaiseksi menneisyyden syntejä sovittavaksi pasifismiksi. Samanlainen ajattelu elää samoista syistä vahvana myös Saksassa.

Jokaisella maalla on tarve oikeuttaa kansallinen olemassaolonsa, ja siksi päättäväinen reagointi yhteiseen turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin – kuten miehittäjän Ukrainassa tekemiin rikoksiin – on ollut vaikeaa.

Toisaalta Ruotsi ja Suomi ovat arvonsa tuntevia kansakuntia, jotka ovat tarvittaessa valmiita käyttämään voimaa kansallisen ja demokraattisen perintönsä puolustamiseen. Kumpikin on perustanut liittoutumattomuutensa vahvaan puolustukseen ja läheisiin siteisiin sekä Eurooppaan että Natoon.

Tämä ero – onko kansallisen perinnön perustana omanarvontunto vai häpeä – on tärkein syy siihen, että pidän Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä niin tervetulleena. Teidän antinne Naton yhteiselle puolustukselle on tärkeää, mutta erityisen merkityksellistä on luja sitoutumisenne länsimaisten arvojen puolustamiseen. Se tuo paljon lisäarvoa Naton sisäiseen keskusteluun näinä syvän epäilyksen aikoina.

Tulevina vuosikymmeninä maailmanjärjestys muuttuu tavoilla, joita emme voi vielä kuvitellakaan. Jos valmius hakea kompromisseja oli tärkeä läntisen diplomatian päämäärä vuoden 1990 jälkeen, nyt demokratian horjumaton puolustaminen on hyvin tärkeää, jotta keskinäisriippuvaisen maailman demokraattinen tulevaisuus turvataan. Erityisesti teidän naapurustossanne Itämeren itälaidalla on lähivuosina paljon epävarmuutta.

Mutta totuuden nimissä kaikki Naton jäsenmaat, Yhdysvallat mukaan lukien, tarvitsevat kahden pohjoismaisen tulokkaan omanarvontuntoa vuoden 1945 jälkeisten suurten saavutusten vahvistamisessa. Demokraattinen atlanttinen yhteisö, jonka alueella asuu lähes miljardi ihmistä, yltää pian Suomen yli 1 300 kilometrin mittaiselta itärajalta Beringinsalmelle.

Beringinsalmella Yhdysvaltojen ja Venäjän raja kulkee Diomedesaarten välistä, ja noiden saarten etäisyys on alle neljä kilometriä.

Onneksi raja on rauhallinen, ja talvella Beringinsalmen jäädyttyä amerikkalaiset voivat periaatteessa kävellä Venäjälle omalta maaperältään, kuten suomalaisetkin omaltaan. Rajaliikenne on nyt vähäistä, mutta ehkä se suhteiden parannuttua vilkastuu.

John Kornblum

Kirjoittaja on yhdysvaltalainen veteraanidiplomaatti, joka on toiminut muun muassa Yhdysvaltojen Saksan-suurlähettiläänä.

