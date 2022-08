Venäjän hyökkäys Ukrainaan on mullistanut suomalaisen keskusteluilmapiirin, mutta suuret päätökset pitää tehdä tosiasioiden eikä tunteiden pohjalta.

Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen, lukee presidentti J.K. Paasikiven patsaan jalustassa Helsingin keskustassa.

Lauseen ajatellaan tiivistävän suomalaisten realismin suhteessa Venäjään. Me suhtaudumme Venäjään kylmällä järjellä, emme kuumalla tunteella.

Noinkohan on?

Tosiasiassa suomalaisten ajattelua Venäjästä on usein hallinnut tunne – ja hallitsee yhä.

Itsenäisyyden alkuvuosina tunteista päällimmäisinä olivat pelko ja viha. Näistä ajoista kannattaa lukea esimerkiksi Timo Vihavaisen kirjasta Ryssäviha.

Sodan jälkeen siirryttiin toivon aikaan. Yya-aikana toivottiin, että Venäjä suhtautuu Suomeen ystävällisesti. Sen jälkeen toivottiin, että Venäjä muuttuu mukavaksi eurooppalaiseksi maaksi. Tosiasioihin ei kumpikaan toive perustunut.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan suomalaiset kylmenivät Venäjälle melkein yhdessä yössä. Sekin todistaa siitä, ettei kysymys ollut järjestä vaan tunteista.

Järjellä ajatellen Venäjän toiminnassa ei tapahtunut suurta muutosta. Maa vain jatkoi aggressiivista ja rikollista politiikkansa, joka on leimannut Vladimir Putinin koko valtakautta.

Putinismin todellisuutta ovat vuosien mittaan avanneet esimerkiksi sellaiset kirjailijat kuin Anna Politikovskaja, Masha Gessen, Anne Applebaum, Luke Harding, Garri Kasparov, Marc Galeotti ja Catherine Belton. Monet kirjoista on käännetty suomeksi, ja niiden tekijät ovat vierailleet Suomessakin.

Siitä huolimatta monet päättäjät ja asiantuntijoina itseään pitävät ovat silmät pyöreinä kuvailleet järkytystään Ukrainan sodasta. Niin suuri sokeus edellyttää jo määrätietoista kieltäytymistä tosiasiain tunnustamisesta.

Mutta nyt tilanne on parantunut, eikö niin? Vihdoin katsomme Venäjää viileän järkevästi.

Noinkohan on?

Ukrainan sota on järkyttänyt suomalaisia niin perinpohjaisesti, että vallalle on päässyt kiihkeä tunnepuhe. Jopa pitkään pannassa ollut ”ryssä”-sana on palannut käyttöön.

” Vaikka Suomi liittyy Natoon, emme halua Venäjän viholliseksi.

Kun mennään tunne edellä, tärkeintä ei ole välttämättä se, mitä tehdään vaan se, miten tiukasti uskalletaan sanoa. Suomi on antanut Ukrainalle kitsaasti tukea, mutta julkisuudessa keskitytään venäläisturisteihin. Venäläisten lomailu ”ei ole oikein”, kuten pääministeri Sanna Marin (sd) on sanonut.

Jos Suomen ja Venäjän suhteista aletaan todella puhua oikean ja väärän kautta, sillä tiellä tulee nopeasti vastaan paljon turismia isompia asioita. Mutta juuri siitä tiestä Paasikivi varoitti.

Nato-jäsenyys oli Suomen vastaus Venäjän etupiirivaatimuksiin. Venäjä pakotti Suomen valitsemaan puolensa, ja sen Suomi teki. Mutta ei sen enempää.

Vaikka Suomi liittyy Natoon, emme halua Venäjän viholliseksi. Suomi tukee Ukrainan taistelua, mutta se johtuu siitä, että Venäjä on ainakin toistaiseksi valinnut voimapolitiikan, joka on pakko padota voimalla. Toivottavasti Putin ymmärtää pian, miten valtavan virheen hän on tehnyt.

Suomella ei voi olla kuin yksi tavoite: vakaus ja rauha itärajalla, Itämerellä ja Euroopassa.

Amerikkalaisille Suomea on markkinoitu hampaisiin asti aseistettuna sotilaskansana, Pohjolan Israelina. Myyntipuheet ovat menneet turhankin hyvin läpi.

Suomessa tällä viikolla vieraillut republikaanisenaattori Tom Cotton on riehaantunut Suomesta täysin. Kongressipuheessaan hän ylisti Suomea Molotovin cocktailien keksimisestä ja tarkka-ampuja Simo Häyhää 500 venäläisen tappamisesta.

”Suomi on sotureiden maa, jolla on suoraan sanottuna pitkä ja ylpeä perinne haavoittaa ja tappaa venäläisiä hyökkääjiä”, Irakissa ja Afganistanissa itse sotinut Cotton sanoi.

Suomessa tuollaisesta uhosta kannattaa pysyä kaukana, sillä Suomelle ne sodat eivät ole olleet ”ylpeä perinne” vaan hirvittäviä tragedioita.

Entä Paasikivi? Vanha presidentti olisi tainnut nielaista moisista puheista tekohampaansa.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.