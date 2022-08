Espoolaisten talo voitaisiin rakentaa nykyisen kaupungintaloon siten, että vahvat rakenteet, ulkoinen ilme, mahdollisesti suojelun arvoiset osat ja luonteva yhteys valtuustotaloon säilytetään.

Espoon kaupungintalon purkaminen on harmikseni käynnistynyt. Päättäjien enemmistöön ei ole vaikuttanut se, että kaikki rakennusperinteen ja suojelun asiantuntijat ovat eri vaiheissa yksiselitteisesti puoltaneet joko talon suojelua tai ainakin säilyttämistä.

Rakennus- ja korjausalan asiantuntijat ovat kartoittaneet talon kunnon ja selkeästi todenneet, ettei rakennus ole purkukelpoinen. Päättäjien enemmistöön ei ole myöskään vaikuttanut se, että rakennus on aikansa merkittävimpiin suunnittelutoimistoihin kuuluneen ryhmän (Castren–Jauhiainen–Nuuttila) suunnittelema ja kuuluu tuon ajan arkkitehtuurin tyylisuuntaukseen (betonibrutalismi).

Mitä tapahtuu nykyiselle hyväkuntoiselle valtuustotalolle, joka on kiinteässä yhteydessä kaupungintaloon? Surullista, että myös se on nähtävästi saanut jo käytännössä purkutuomion. Se on saman suunnittelutoimiston käsialaa ja muodostaa harmonisen kokonaisuuden kaupungintalon kanssa. Todennäköistä on myös se, että talon purkamisesta tullaan valittamaan. En haluaisi nähdä enää samaa vuosikausia kestävää valitusrumbaa.

Yksinkertaisin ja kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu voisi olla, että Espoolaisten talo rakennetaan nykyisen kaupungintaloon siten, että vahvat rakenteet, ulkoinen ilme, mahdollisesti suojelun arvoiset osat ja luonteva yhteys valtuustotaloon säilytetään. Valtuuston enemmistön tahdon mukaista varmaan olisi, että kaupungintalolle hankittaisiin ulkopuolinen omistaja ja investoija hanketta toteuttamaan. Lisää asuntorakentamista voisi vastaavasti sijoittaa suunnitellun Espoolaisten talon paikalle.

Myös lähiaikoina valtuuston käsittelyyn tulevassa valtuustoaloitteessa esitetään tämän suuntaisia ehdotuksia.

Kari Uotila

kaupunginvaltuutettu (vas), Espoo

