Pääosin hyvin sujuvassa prosessissa on yhä muutamia hidasteita.

Tänä kesänä Suomessa otettiin käyttöön uusi kansainvälisten asiantuntijoiden maahanmuuttoprosessi. Tämä niin sanottu pikakaista nopeuttaa asiantuntijoiden maahanmuuttoa noin kahdella viikolla, sillä aiemmin kortti toimitettiin henkilön lähtömaahan.

Valitettavasti tämä nopeutus ei vielä riitä, sillä käytännössä asettautumisprosessi Suomessa venyy usein viikkojen mittaiseksi ja osaajapulan vuoksi kansainväliset asiantuntijat voivat käytännössä valita työpaikkansa.

Työperäinen maahanmuutto on moniosainen kokonaisuus. Yrityksen rekrytointiprosessi on ensimmäinen askel. Seuraavaksi tulevat muun muassa maahanmuutto, paikallisrekisteröinnit, asunnonhaku ja perheen asettautuminen. Suomeen muuttavan työntekijän on asioitava kaikkien tahojen kanssa oikeassa järjestyksessä, jotta uusi elämä voi alkaa. Pääosin hyvin sujuvassa prosessissa on yhä muutamia hidasteita.

Samaan aikaan kun oleskelulupien käsittelyä on nopeutettu, Digi- ja väestötietoviraston (DVV) ilmoituksen mukaan kestää jopa kaksi viikkoa, jotta hakemus kotikunnan ja mahdollisesti henkilötunnuksen käsittelystä saadaan valmiiksi.

Ilman kotikuntaa ja henkilötunnusta ulkomaalaisen on haastavaa viedä muita virallisia prosesseja eteenpäin. Kotikunta tarvitaan lähes aina myös pankkitilin avaamiseen. Ilman pankkitiliä taas asunnon saanti ja palkanmaksu viivästyvät sellaisessa elämäntilanteessa, jossa monet kustannukset kasautuvat samanaikaisesti.

Myös sähköinen tunnistautuminen vaatii ulkomaalaiselta asiantuntijalta monien renkaiden läpi hyppimistä. Kaikki edellä mainitut toimenpiteet tulee olla kunnossa ennen kuin sähköinen tunnistautuminen voidaan ottaa käyttöön. Tämä vaikeuttaa arkea yhteiskunnassa, jossa asiointi on pitkälti siirtynyt verkkoon. Sähköinen tunnistautuminen tulisi tehdä mahdolliseksi pankkitunnusten saannin yhteydessä kaikille ulkomaalaisille asiantuntijoille.

Suomessa on lukuisia hienoja piirteitä, joiden vuoksi tänne halutaan muuttaa työn ja paremman elämän perässä. Jotta työnantajien sekä työntekijöiden epätietoisuus ja tuska helpottaisivat, olisi järkevää tuoda yhden pöydän ääreen viranomaiset ja lupaprosessin tuntevat asiantuntijat. Onnistuakseen asiantuntijoiden houkuttelussa Suomen on entisestään sujuvoitettava prosessejaan.

Petri Lautjärvi

kaupallinen johtaja, Finland Relocation Services

