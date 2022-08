Keskustelu työelämästä on ympäripyöreää

Työelämän sanotaan olevan murroksessa, mutta kenen työelämän? Siivoojana työskentelevän yksinhuoltajan? Sinkkuna elävän it-konsultin? Eläkeikää lähestyvän osatyökykyisen myyjän? Vastavalmistuneen sairaanhoitajan? Kokin? Tubettajan? Ensimmäiseen kesätyöpaikkaan menevän jäätelömyyjän?

Keskustelu työelämästä on luonteeltaan liian yleistä, yksinkertaista ja ympäripyöreää, eikä näin ollen lisää ymmärrystämme työelämän eri osa-alueista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Työelämää ja sen tulevaisuutta on totta kai tärkeä tarkastella myös isossa mittakaavassa, mutta on muistettava, ettei työelämä ole ihmisistä riippumaton asia, vaan ihmisten luoma, monista osista rakentuva jatkuvasti muuttuva ja monimutkainen kokonaisuus.

Puhumalla vain yhdestä työelämästä suljemme keskustelun ulkopuolelle monia ammatti- ja ihmisryhmiä, sekä elämäntilanteita. Toisin sanoen ummistamme silmämme työelämän monimuotoisuudelta. Tällä on vaikutuksensa myös työelämän tulevaisuuden rakentumiseen.

Ai niin, vielä yksi asia. Kuinka kauan murros voi kestää, jos se on murros?

Heikki Pantsar

väitöskirjatutkija, Lapin yliopisto

