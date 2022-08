Koulujärjestelmästämme puuttuu puolueeton taho, jonka puoleen koulu ja kotiväki voisivat kääntyä silloin, kun tilanteet kärjistyvät.

Turun kaupungin opetusjohto ei säästellyt sanojaan Helsingin Sanomien koululaisten vanhempia koskevassa haastattelussa (HS Turku 11.8.). Samaan aikaan opetusjohto vaatii asiallista käytöstä ja rakentavaa keskustelua vanhemmilta, jotka ovat tuoneet esille omaa lastaan koskevan huolen, mutta kokeneet, että eivät ole saaneet asiassaan oikeudenmukaista kohtelua.

Millaisen ilmapiirin tällaiset viestit luovat koulujen alkaessa vanhemmille ja kodin ja koulun yhteistyölle? Toivottavatko ne vanhemmat tervetulleeksi kouluun ja kannustavatko ne kodin ja koulun yhteistyöhön?

Vanhemman tehtävä on kuulla ja kuunnella lapsen kouluhuolia ja olla matalalla kynnyksellä yhteydessä opettajaan ja rehtoriin. Huolet kannattaa ottaa varhain esille, jotta ne eivät ehdi kärjistyä. Rakentavan keskustelun ja kunnioittavan puheen tulee koskea molempia osapuolia.

Kun tilanteet vanhempien ja koulun välillä eskaloituvat, on myös koulun ja opetusjohdon katsottava peiliin ja kysyttävä itseltään, kuinka hyvin ne ovat onnistuneet lakisääteisessä tehtävässään eli kodin ja koulun yhteistyön kehittämisessä. Ovatko ne tarjonneet vanhemmille riittävästi tietoa koulun toiminnasta ja oppilaan oikeuksista?

Kuumentuneista tilanteista tulisi myös ottaa opiksi ja ryhtyä sinnikkäästi rakentamaan sellaisia prosesseja, joiden avulla yhteisymmärrys on mahdollista löytää ilman oikeustoimia. Parhaimmillaan kodin ja koulun yhteistyön käytänteitä on kehitetty koulussa jo ennaltaehkäisevästi, ja hyvää toimintakulttuuria ylläpidetään niin, että tilanteet eivät pääse eskaloitumaan.

Koulujärjestelmästämme puuttuu puolueeton taho, jonka puoleen koulu ja kotiväki voisivat kääntyä silloin, kun tilanteet kärjistyvät ja aikuisten välit pääsevät tulehtumaan. Lasta puolustaessaan yksittäisen vanhemman voi olla vaikea tulla kuulluksi, kun vastassa on koulun kantaa puolustava opetustoimen johto. Näissä tilanteissa vanhemmat kokevat jäävänsä usein yksin. Asetelma ei lähtökohtaisesti ole tasapuolinen, riippumatta siitä, kumpi osapuoli on oikeassa.

Suomessa koulun toiminnan valvontavastuu on valitettavasti jäänyt vanhemmille. Meiltä puuttuu viranomainen, joka oma-aloitteisesti valvoisi koulun toimintaa ja puuttuisi mahdollisiin epäkohtiin. Vanhemmilla ei usein ole muuta keinoa kuin jättää kantelu. On myös tilanteita, jolloin kantelu on paikallaan, esimerkiksi tapauksissa, joissa lapsi ei ole saanut sitä oppimisen ja koulunkäynnin tukea, johon hänellä on oikeus.

Kaikkien kouluyhteisön aikuisten ja vanhempien yhteinen tehtävä on tukea lasten ja nuorten oppimista, kasvua ja hyvinvointia. Minkäänlainen mollaaminen tai epäasiallinen käytös ei sitä edistä.

Saija Ohtonen-Jones

toiminnanjohtaja

Johanna Laisaari

johtokunnan puheenjohtaja

Suomen vanhempainliitto

