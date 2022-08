Kollegoideni mukaan Apotti on hidastanut työn tekoa niin, että samassa ajassa pystyy hoitamaan alle 70 prosenttia siitä potilasmäärästä, johon kykeni ennen Apottia.

Hannu Välimäki kirjoitti (HS Mielipide 13.8.), että Apotti-järjestelmän hyödyt näkyvät pitkällä aikavälillä.

Lopetin julkisen puolen lääkärinä yli 25 vuoden työrupeaman jälkeen, mutta veronmaksajana olen huolissani suomalaisen terveydenhuollon tulevaisuudesta. Suomalaisessa terveydenhuollossa vaikeimmat sairaudet hoidetaan julkisella puolella, ja tähän asti se on toiminut suhteellisen hyvin. Huonoin puoli on ollut kiireettömän hoidon pitkät jonotusajat.

Muutaman viime vuoden aikana tilanne on mennyt huonompaan suuntaan. Syitä on monia: esimerkiksi sisäinen laskutus, kustannusten osaoptimointi sekä tehokkuudesta ja ahkeruudesta palkitseminen lisätöillä. Usein nämä asiat liittyvät johtamiseen, mutta sen korjaaminen ei ole niin helppoa kuin sivusta katsoen äkkiseltään luulisi.

Yksi ongelma on kuitenkin helposti havaittavissa ja korjattavissa: Apotti.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) työskentelevien kollegoideni mukaan Apotti on hidastanut työn tekoa niin, että samassa ajassa pystyy hoitamaan alle 70 prosenttia siitä potilasmäärästä, johon kykeni ennen Apottia. Vaikka Apottiin on panostettu 800 miljoonaa euroa, on se pieni raha pitkällä aikavälillä. Husin henkilöstömenot olivat vuonna 2020 1,4 miljardia euroa. Jos samalla rahalla saa 40 prosenttia enemmän suoritteita, on Apottiin nyt hassatut rahat tienattu takaisin kahdessa vuodessa. Apotista on siis luovuttava.

Martti Aho

lääketieteen tohtori, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.