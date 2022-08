Kunta ilman omaa kenttää tuntuu olevan harvinaisuus Uudellamaalla. Useat kentistä on rakennettu luonnonoloiltaan arvokkaille paikoille.

Helsingin Sanomissa (13.8.) käsiteltiin pölyttäjien vähenemisen vakavaa uhkaa maataloudelle ja ruoantuotannolle. Myös omassa, neljän vuosikymmenen aikana rakentamassamme puutarhassa ja kasvihuoneessa iloinen hyönteisten pörinä on käynyt vähiin viime vuosina.

Pari päivää sitten pyöräretkellä pidimme vaimoni kanssa paussia Hyvinkäällä Kytäjän golfkentän ravintolassa. Niin kauas kuin silmä kantoi, järven rantamilla näkyi tiukasti parturoituja ja ruskeaksi paahtuneita nurmikoita, jotka eivät taatusti hyönteisiä houkuttele.

Omassa kotikunnassamme Kirkkonummella on rakennettu useita monien neliökilometrien laajuisia golfkenttiä. Kunta ilman omaa kenttää tuntuu olevan harvinaisuus Uudellamaalla. Useat kentistä on rakennettu luonnonoloiltaan arvokkaille paikoille, esimerkiksi vanhoihin kartanoympäristöihin. Monimuotoinen luonto on saanut väistyä mailan heiluttajien pienen piirin ja golfkärryjen tieltä.

Maankäytön suunnittelusta vastaavien tahojen tulisi huomioida golfkenttien vaikutus luonnon monimuotoisuudelle ja nopeasti etenevälle lajikadolle. Myös kenttien lannoitus ja muu hoito kuormittavat ympäristöä.

Pekka Poutanen

Kirkkonummi

