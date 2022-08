Jos halutaan oikeasti parantaa lasten ja nuorten elämää, ylimääräisen lapsilisän sijasta sietäisi puuttua peruspalvelujen onnettomaan tilaan.

Hei valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk), älä anna minulle lisää rahaa.

Kyllä, kaikki on kallista. Joka perheeseen lupaamasi ylimääräinen lapsilisä haihtuisi meillä heti sähkölaskuun ja ruokakauppaan.

Meille keskituloisille inflaatio on silti pikkukiusa. Valtion tehtävä ei ole juosta avukseni.

Tuskin minä sitä ekstrarahaa edes kulutan niin, että hyöty valuisi kotimaan talouteen ja työllisyyteen.

Esikoisen lapsilisä on samaa luokkaa kuin vuoden Netflix-tilaus. Kun on tuo kuopuskin, voitaisiin ottaa vielä Disney Plus.

Pienituloisilla perheillä toki on oikea hätä. Köyhimmillä on nyt oikeasti kyse perustarpeista, heitä yhteiskunnan sietää tukea.

On myös totta, että inflaatio on järsinyt lapsilisää jo ennen nykyistä maailmantilannetta. Köyhimpien pysyvä auttaminen vaatisi kuitenkin yhtä kaikille jaettua joulurahaa enemmän, pysyvämpiä ratkaisuja esimerkiksi lapsilisän ja toimeentulotuen väliseen suhteeseen.

Politiikassa on vuosia vakuuteltu, että meillä ei ole varaa mihinkään. Kestävyysvaje! Ei velkaa tuleville sukupolville!

Vaalien alla puoluekartan laidasta laitaan halutaan kuitenkin näköjään tarjota herkkuja meille pulleille keskituloisille.

Voisin keskustan tarjoaman ekstralapsilisän (sata miljoonaa euroa) ohella innostua vaikka demarien esittämistä alennuksista varhaiskasvatusmaksuihin (sata miljoonaa), vasemmistoliiton ehdottamasta ruuan arvonlisäveron alennuksesta (satoja miljoonia) tai kokoomuksen ja perussuomalaisten ajamasta ansiotuloverojen alentamisesta (miljardi).

Jos sata miljoonaa kerran on karkkirahaa valtiolle, keksisin pari parempaakin käyttökohdetta kuin perheemme suoratoistopalvelut.

Korjattaisiinko vaikka särkyneitä lasten ja nuorten palveluita? Ostettaisiin tarpeeksi päteviä tuttuja aikuisia päiväkoteihin, pienempiä opetusryhmiä kouluihin, toimivia mielenterveyspalveluita. Katsottaisiin, että kaikilla lapsilla ja nuorilla oikeasti olisi oikeus turvallisuuteen, leikkiin, koulutukseen ja toimivaan terveydenhuoltoon.

Vertailun vuoksi: valtio avasi juuri uuden haun peruskouluille ja päiväkodeille korona-ajan tekemien vahinkojen paikkailuun. Nuorison ahdistuksen, yksinäisyyden ja oppimisvajeiden paikkailuun saa tällä kierroksella kulua 58 miljoonaa euroa.

Halpaa siis on hyvinvointi.

Jos rahat silti uhkaavat loppua kesken, minulla on myös radikaalimpi idea: maksan todelliseen tarpeeseen oikein mielelläni enemmän veroja.

Kirjoittaja on HS:n kaupunkitoimittaja.