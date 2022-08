On paneuduttava alan koulutusten rakenteisiin ja tarkasteltava esimerkiksi tutkintojen opetussuunnitelmia.

Hoitajapula on ilmeinen. Syiksi pulaan on esitetty muun muassa huonoa palkkaa ja henkilöstön ylikuormittumista. Samoista pulmista on puhuttu vuosikymmenet, joten korjauksia on perusteltua vihdoin odottaa.

Keskustelu ratkaisukeinoista on puutteellista. Mielestäni pitäisi paneutua alan koulutusten rakenteisiin ja tarkastella esimerkiksi tutkintojen opetussuunnitelmia. Mitkä sisällöt niissä ovat kyseessä olevan tutkintopätevyyden kannalta olennaisia ja siten välttämättömiä, ja missä kohdin vaatimukset ovat kohtuuttomat.

Muistelen aikaa, jolloin oma sairaanhoitajakoulutukseni toteutui ensin kahden ja puolen vuoden peruskoulutuksena, runsaana lähiopetuksena ja työpaikoilla tapahtuvana niin sanottuna työssäoppimisena – nykyisin harjoittelua – ja myöhemmän kiinnostuksen perusteella alan erikoiskoulutuksena. Seuraava vaihe oli sitten niin sanottu kolmannen asteen koulutus, mikäli halusi vielä opiskella. Lisäopinnot nostivat palkkaa.

Ehdotan, että opetussuunnitelmia ja erilaisia ongelmienratkaisuvaihtoehtoja tarkasteltaisiin koulutusten historian valossa ja asiantuntijoiden kanssa – jos näin ei jo tehdäkin.

Elämä ja olemisen tavat ja toiveet ovat toki erilaiset kuin joskus 50 vuotta sitten niin työ- kuin vapaa-ajankin suhteen. Tänä päivänä ei esimerkiksi haluta puhua hoito- tai sosiaalialan työn kutsumuksesta. Uskon kuitenkin, että halua ja intoa näille aloille edelleen on. Ihmisen kanssa toimiminen on antoisaa, kunhan vain olosuhteet saadaan kuntoon. Siihen tarvitaan arvojen, asenteiden ja tärkeysjärjestysten tarkastelua. Ilman taloudellisia panostuksia tuskin onnistutaan hoitajapulaa kuitenkaan ratkaisemaan.

Marja Vuorensola-Åström

terveydenhuollon opettaja, eläkkeellä, Helsinki

