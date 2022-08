Ilta-Sanomat kirjoittaa kirjailija Salman Rushdien hengen vaarantaneesta hyökkäyksestä.

”Sananvapaus on vuosikymmenten ajan ollut Rushdielle itselleen sananmukaisesti elämän ja kuoleman kysymys, sillä Iranin uskonnollinen valtiojohto langetti hänelle 1980-luvun lopulla kuolemantuomion tulkittuaan romaanin Saatanalliset säkeet jumalanpilkaksi.”

”Julma ja järjetön kuolemantuomio oli perjantaina hilkulla täyttyä, kun häikäilemätön puukkomies hyökkäsi Rushdien kimppuun luentotilaisuudessa Yhdysvalloissa.”

”Puukottaja haavoitti kirjailijaa vakavasti, mutta samalla tapaus muistuttaa äärimmäisellä tavalla myös sananvapauden herkästä haavoittuvuudesta – ja sanojen ja tekojen erosta.”

”Vaikka Rushdien kiistelty ja kiitelty romaani ärsytti eniten jyrkän linjan muslimeja, ja vaikka perjantaisella puukottajalla on lehtitietojen mukaan yhteyksiä ääri-islamiin, sananvapaus on alati uhattuna muuallakin kuin muslimimaailmassa.”

”Freedom Housen vapausarvioiden perusteella yli puolet maapallon väestöstä elää maissa, joissa sananvapaus ja muut kansalaisvapaudet toteutuvat vain osittain tai eivät lainkaan.”

”Vaikka Suomi on maailman ahdasmielisiin ja mielivaltaisiin komentomaihin verrattuna poikkeuksellisen vapaa yhteiskunta, ei meilläkään ole aihetta tai varaa luulla vapauksiamme itsestään selviksi.”

”Sananvapautta on meilläkin syytä kaiken aikaa vaalia, sillä mielipiteen ja sanomisen vapaus on vapaan yhteiskunnan perusta. Jos se pettää, tilalle tulee tyrannia – niin kuin Salman Rushdie on varoittanut.”

Ilkka-Pohjalainen arvioi, että maanantaina alkaneissa yleisurheilun Euroopan mestaruuskilpailuissa pelin henki on harvinaisen kova.

”Yleisurheilun lajiliittoa eli Suomen urheiluliittoa neljä vuotta johtanut Sami Itani sanoi heinäkuussa medioille kantavansa vastuun, jos arvokisamitaleja ei tänä vuonna tule suomalaisille yleisurheilijoille. Itani lupasi siinä tapauksessa jättää tehtävänsä puheenjohtajana.”

”Se on poikkeuksellisen rohkea lupaus. Räväytyksellään 35-vuotias ex-yritysjohtaja halusi herättää koko urheilujohtamisen kenttää. Tällaista tulos tai ulos -toimintakulttuuria kaivattaisiin myös muuhun suomalaiseen huippu-urheiluun nykyistä enemmän.”

”Tulosvastuuta ei pidä sysätä pelkästään valmennusjohdolle, vaan myös luottamusjohdon on kannettava sitä. Nyt liian usein osa pomoista ottaa kunniaa, jos tulee menestystä, mutta kun sitä ei tule, he laittavat päänsä pensaaseen.”