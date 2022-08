Minuus on puhelimen kamerassa

Tunnepohjalta mennään kohti informaatiobarokin minäkuvaa.

Kesä 2022 toi Savonlinnaan barokkioopperan. Georg Friedrich Händelin säveltämä Julius Caesar osui aikaan 1700-luvun alussa, jolloin Euroopan valistusfilosofit pohtivat olevaista ja taiteilijat etsivät tehosteita muuttuvan ajan tuntemusten ilmaisemiseen. Ilmassa oli keveyttä ja itseironiaa, irtiottoa ahdistavasta jumalakeskeisyydestä. Yhteiskunnallisista asioista keskusteltiin kuin Flow-festivaaleilla.

Savonlinnassa nähty sovitus toi näyttämölle matkapuhelimet, joiden kameroilla laulajat kuvasivat itseään. Yleisö katsoi kuvaruuduilta heidän kasvojaan. Yleisö taas kuvasi itseään ajan hengen mukaisesti Olavinlinnan edessä, käytävillä ja ystävien kesken. Minäkeskeisyys ja maailman näkeminen omissa kasvoissa on juuri barokin paluuta meidän aikaamme.

Sosiaalisessa mediassa minän kuvaaminen on tuonut paljon mieltä, verkostoja ja vaikuttamismahdollisuuksia ihmisten elämään. Internetiin on pääsy lähes kaikkialla, monissa paikoissa kuitenkin rajoitetusti. Reaaliaikainen yhteydenpito, sen moninaisuus ja mahdollisuus kertoa itsestään useista tulokulmista ovat antaneet monille mahdollisuuden vaikuttaa poliittisesti ja yhteiskunnallisesti sekä avanneet ovia uudenlaiseen ansaitsemiseen.

Yhteiskunnallinen läpinäkyvyys lisääntyy ja keskusteluiden moninaisuus kasvaa. Lapsesta asti totumme siihen, että mihin menemmekin, näemme uusia tapahtumia ja ihmisiä, ja kaikilla on puhelin kädessään. Otetaan itsestä kuvia ja katsotaan muiden itsestään ottamia kuvia. Puhelin on yhtä luonnollinen kapine kuin kenkäpari. Lisäksi puhelin kantaa muistojamme. Se on ihmissuhteiden liima, draama ja tragedia.

Käytämme oman elämän digipeilaamiseen päivittäin yhä enemmän aikaa. Minuuden rakentaminen on toimitustyötä. Kuvat kertovat kulutustottumuksista ja rahankäytöstä. Toiset panostavat ulkonäköönsä tai lemmikkiinsä, toiset pihaistutuksiin tai ruokapöydän tunnelmiin. Minuus elää kuvien kautta.

Yhteiskunnallista valtaa on saada perinteisten medioiden lisäksi massat seuraamaan ja tuotteistamaan juuri minun elämääni. Jos esimerkiksi Instagram-profiilini on julkinen, kuvani tai videoni voivat päätyä kenen tahansa luomiin videoihin.

Riskinä on, että digitaalista peilikuvaa käytetään konteksteissa, jotka rakentavat oman tahdon vastaista mielikuvaa. Mitä enemmän ja monipuolisemmin tarjoan informaatioverkkojen alustoille itsestäni kuvaa ja ääntä, sitä helpompaa on digitaalisen minäkuvani ja identiteettini manipulointi, varastaminen ja tuhoaminen.

Kamera on minuuden ansa. Se koukuttaa kuvaamaan omaa peilikuvaa, joka ei voi olla aito kokonainen itse: se on aina rajattu, lavastettu, muokattu ja tarjoiltu oman tahdon mukaiseksi.

Useimmille riittää, kun kuvat keräävät peukkuja ja sydämiä. Varsinaista keskustelua kuvista ei tarvita, koska kuvan sanoittaminen tuo esille arvostelun riskin ja väärintulkinnan. Lisäksi kuvien ulkopuolella tapahtuvat maailman kauheudet, jotka harvoin mahtuvat hipsterikuvitukseen.

Informaatiopeilaamisen riskinä on, että ihmiset lopulta ajautuvat katsomaan toistensa ohitse. Vaarana on myös, että poliittiset ja yhteiskunnalliset vaikuttajat tarjoavat peilikuvia, jotka rajaavat kokonaisuutta yhä tarkoitushakuisemmin.

Olemme saavuttamassa tilaa, jossa elämämme dokumentoinnin on tapahduttava ilman puhelimeen tai tietokoneeseen kajoamista. Aivot tykkäävät liikkeestä, musiikista ja kuvista.

Ihminen muuttuu liikkuvaksi sensoriksi. Informaatiovirroista saatavat kiksit korvaavat tekstin ääressä tapahtuvan merkitysten pohdiskelun. Huomaamattomat sensorit keräävät dataa iholta pitkin kehoa, ja informaatio virtaa suoraan lasien välityksellä silmiimme ja äänet kuulokkeisiin.

Lukeminen on hidasta ja pakottaa ajattelemaan. Minäkuvien tykkäysten määrä kertoo yhteiskunnan moraalisen suunnan.

Tunnepohjalta mennään kohti informaatiobarokin minäkuvaa. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen ohittaa luetuksi tulemisen.

Kirjoittaja on sotilasprofessori Maanpuolustuskorkeakoulussa.