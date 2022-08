Energia on politiikka potenssiin kaksi

Energia on hyvin kallista ja hyvin poliittista

”Ja seuraavaksi Muistojen bulevardilla Juha Sipilä ja ministerit. Taseet töihin, sähköä tupaan -iskelmä kertoo siitä, miten markkinavoimat jauhavat halpaa energiaa. Laulu on vuodelta 2017.”

Vielä muutama vuosi sitten usko markkinoiden voimaan oli luja. Julkisen vallan ja politiikan kuului siirtyä sivummas, jotta yksityinen raha etsiytyisi parhaaseen kohteeseensa.

Näin ajateltiin muun muassa energiantuotannosta. Yhteiset eurooppalaiset markkinat takaisivat sen, että sähköntuotannon ja kulutuksen vaihteluita voitaisiin maantieteellisesti tasata. Halpaa tuulivoimaa saataisiin tuulisilta alueilta tyynille. Ja kyllähän raha itse tietää, miten se hintatietoista kuluttajaa parhaiten palvelee.

Nyt laulu on loppu. Energia on hyvin kallista – ja hyvin poliittista. Euroopassa jokainen itseään ja uraansa kunnioittava poliitikko vaatii yhteiskuntaa suitsimaan markkinavoimia ja -hintoja. Puolueet hahmottelevat tukipaketteja, joilla tuettaisiin energian hinnan noususta kärsiviä. Etusijalla ovat tietysti ratkaisut, jotka osuisivat omille äänestäjille – riippumatta siitä, kärsivätkö he. Paketit saisivat olla lisäksi sellaisia, etteivät markkinavoimat saisi työnnettyä niihin ahnasta kättään.

Markkinamekanismiin nojaavan päästökaupan piti hoitaa päästötkin pois. Tuuli on jo kääntynyt. Jos suurpäästäjä, kivihiili, pelastaa ja lämmittää talvella äänestäjille käsienpesuveden, poliitikot ja äänestäjät vaativat yhdessä lisää hiilivoimaa.

” Germaani olisi ottanut kaiken, mikä on huonosti kiinni.

Kun Fortum neuvotteli Saksan kanssa kriisiin joutuneen tyttärensä Uniperin kohtalosta, neuvottelut olivat poliittiset. Saksan hallitus uhkasi pyyhkiä Fortumilla pöytää. Germaani olisi ottanut kaiken, mikä on huonosti kiinni. Suomen valtio teki Fortumin pääomistajana neuvotteluista poliittisia ja onnistui pelastamaan sen mikä pelastettavissa oli. Saksakin joutui ottamaan Uniper-riskiä ja siirtämään kustannuksia kuluttajille – mikä on poliittisesti tulenarkaa.

Neuvotteluissa Saksa pakotti Uniperin luopumaan kanteesta, jolla yhtiö haki korvausta Hollannilta. Hollanti päätti vuonna 2019 luopua kivihiilestä energiantuotannossa vuoteen 2030 mennessä. Uniper ehti avata vuonna 2016 Rotterdamin lähelle hiilivoimalan – joka siis olisi suljettava ennenaikaisesti ja ilman korvausta.

Saksan hallitus ilmoitti – tiettävästi vihreiden aloitteesta –, että jos Fortum haluaa Saksalta jotain, se peruu oikeusjutun. Markkinavoimien suojaksi tehty kansainvälinen energiaperuskirja suojasi investointeja, ja oikeusjutulle oli perusteet.

”Seuraavaksi sävelmä vuodelta 2022: Politiikka voitti.”

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja