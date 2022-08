Tutkimusten mukaan sosionomien sitoutuneisuus päiväkotityöhön oli jo ennen lakiuudistusta heikompaa kuin opettajankoulutuksen suorittaneilla.

Ida Mielityinen ja Jenni Karsio tarjosivat sosionomeja ratkaisuksi varhaiskasvatuksen opettajapulaan (HS Mielipide 15.8.).

Lakiuudistus ei tuottanut opettajapulaa eikä vienyt sosionomeilta kelpoisuutta. Aiemmin valmistuneet sosionomit säilyttävät kelpoisuutensa pysyvästi ja koulutuksessa olevat sosionomit saavat kelpoisuuden vuoteen 2023 saakka.

Jos sosionomit olisivat ratkaisu, henkilöstöpulaa ei olisi. Sosionomeja on koulutettu moninkertaisesti varhaiskasvatuksen opettajiin verrattuna. Koulutus avaa heille kuitenkin laajat työllistymismahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa, heidän omalla työkentällään. Vain osa opettajakelpoisuuden saaneista työskentelee päiväkodeissa. Tutkimusten mukaan sosionomien sitoutuneisuus päiväkotityöhön oli jo ennen lakiuudistusta heikompaa kuin opettajankoulutuksen suorittaneilla.

Suomessa varhaiskasvatus on määritelty osaksi opetushallinnon alaista kasvatus- ja koulutusjärjestelmää, se ei ole enää sosiaalihuoltoa. Päiväkotien henkilöstö muodostuu opettajista, lastenhoitajista ja sosionomeista. Lain mukaan henkilöstöstä vähintään yhden kolmasosan tulee olla varhaiskasvatuksen opettajia. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin vaaditaan opettajankoulutus, hoitajan tehtäviin soveltuva ammattikoulututkinto ja sosionomin tehtäviin sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto.

Varhaiskasvatuksen opettajien koulutustarpeesta ei tehty selvityksiä ennen toimialan siirtämistä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Siksi opettajia koulutettiin vuosikymmenien ajan liian vähän ja asiaa alettiin korjata vasta 2010-luvulta alkaen. Pitkän ajan kuluessa kehittyneen vääristymän korjaaminen vaatii malttia. Opettajapula ei korjaannu kelpoisuusehtoja väljentämällä.

Kahden kilpailevan koulutuksen malli samaan tehtävään ei ole koulutuspoliittisesti eikä kansantaloudellisesti kestävää. Sosionomeille riittää työkenttää sosiaali- ja terveyspalveluissa ja myös varhaiskasvatuksen sosionomeina. Varhaiskasvatuksen opettajaksi haluaville on olemassa joustavia koulutusväyliä yliopistoissa. Aikaisemmat opinnot lyhentävät opiskeluaikaa ja koulutus on mahdollista suorittaa myös työn ohessa. Yhtenäinen ja laadukas opettajankoulutus on koulutusjärjestelmän perusta, joka turvaa lapsen ehjän kasvun ja oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen.

Nina Sajaniemi

professori, Itä-Suomen yliopisto

Eeva-Leena Onnismaa

yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

