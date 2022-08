Sähköntuotannon riittävyyden kannalta kiinteähintaiset määräaikaissopimukset ovat tuhoisia, koska asiakas saa kulutushuipun kriittisinä tunteina tuotetun sähkönsä saman hintaan kuin muinakin aikoina.

Suomi selviää kunnialla ensi talven sähköpulasta vain, jos kuluttajilla on riittävästi tietoa ja motivaatiota sähkön säästämiseksi kulutushuippujen kriittisten tuntien osalta. Kuluttajien tietoisuus lisääntyi huomattavasti, kun muutama sähkönvälitysyhtiö kaatui. Kuluttajat ymmärsivät, että kaikki verkossa oleva sähkö on tunneittain hinnoiteltua pörssisähköä, ja yhtiöt pyrkivät vain välittämään sitä omien voittojen toivossa määräaikaissopimuksilla asiakkailleen.

Sähköntuotannon riittävyyden kannalta nämä kiinteähintaiset määräaikaissopimukset ovat tuhoisia, koska asiakas saa kulutushuipun kriittisinä tunteina tuotetun sähkönsä samaan hintaan kuin muinakin aikoina. Tällöin hinta ei kannusta kuluttajaa säästämään sähköä juuri näinä ratkaisevina hetkinä.

Pörssisähkösopimuksessa, jossa hinta vaihtuu tunneittain, on puolestaan juuri tuo etu, että asiakkaalla on vahva motiivi säästää sähköä kriittisinä tunteina. Miten siis saataisiin kuluttajat säästämään ja siirtymään pörssisähköön?

” Pörssisähkösopimuksista pitää tehdä turvallisia.

Toistaiseksi voimassa olevat pörssisähkösopimukset ovat jo nyt pitkällä aikavälillä edullisia, mutta niistä pitää tehdä myös turvallisia. Tähän päästään yksinkertaisella valtion lupauksella, jossa se lupaa ensi talvena korvata pörssisähkön käyttäjille osan kulutushuippujen hinnasta. Tällöin julkinen tuki kohdistuu oikein juuri niille, joilla on suurin motiivi säästää ja jotka eniten toimivat sähkön säästämiseksi ratkaisevina hetkinä.

Esteenä pörssisähkösopimusten lisääntymiselle Suomessa on ollut myös sähköyhtiöiden perimät isot marginaalit. Pörssisähkösopimuksissa sähköyhtiö saa välittämästään sähköstä marginaalin, joka on jopa 0,30 senttiä kilowattitunnilta. Tämän yhtiö saa välittämällä täysin riskittömän tuotteen kuluttajalle tekemättä mitään muuta kuin laskuttamalla.

Voitaisiin myös määrätä hintakatto marginaalille tai yksinkertaisesti velvoittaa verkkoyhtiö välittämään pörssisähkö ilman marginaalia. Kuluttajille tulisi antaa oikeus purkaa etuajassa määräaikaiset sopimukset, jos he tekevät pörssisähkösopimuksen. Pörssisähkön käyttäjät saattavat käyttää sähköä yhtä paljon kuin muutkin, mutta he ajoittavat käyttönsä halvoille tunneille ja säästävät samalla huomattavia summia.

Faktapohjaista tietoa tulisi myös levittää sähkön käytön ajoittamisen ja säästämisen helppoudesta. Pienet ja halvat ajastimet sähkötauluun voidaan asentaa hetkessä ja ne tuovat merkittävät säästöt. Säätiedotuksiin voitaisiin lisätä ”energiasää”, jossa kerrottaisiin sään vaikutus seuraavan vuorokauden energian riittävyyteen ja hintoihin. Näin energiansäästö ennakoidun kulutushuipun aikana tulisi yhteiseksi asiaksi.

Kamppailu sähkömarkkinoilla on osa Euroopassa käytävää diktatuurien ja demokratioiden sotaa. Tämä on syytä tiedostaa samalla, kun Suomi puolustaa aktiivisesta kansalaistoiminnasta kumpuavaa pohjoismaista demokratiaansa. Tässä kamppailussa on syytä seurata Ruotsia pörssisähkösopimusten määrässä ja ymmärtää, että nämä sopimukset kannustavat kansalaisia aktiiviseen sähkönkäytön järkevään ajoittamiseen ja säästöön.

Sakari Suutarinen

dosentti, Jyväskylä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.