Muistisairailla ihmisillä olisi paljon kerrottavaa kokemuksistaan – niin sairaudesta, sen kehittymisestä kuin hoidostakin.

Helsingin Sanomissa oli hyvä, ajankohtainen juttu muistisairauksista, tai oikeammin läheisen näkemys ja kokemus muistisairaan kanssa elämisestä (HS 10.8.). On erittäin hyvä, että asiaa nostetaan esille. Elämme hoitojen ja elämäntapojenkin takia yhä vanhemmiksi ja tämä tuo sen sivuvaikutuksen, että meillä on yhä enemmän muistisairaita ihmisiä ja myös heidän läheisiään.

Jutussa oli yksi erittäin hyvä huomio: ”kun on tavannut yhden muistisairaan, on tavannut vain yhden muistisairaan”. Muistisairaita on hyvin erilaisia.

Minä olen aivovamman kautta yhdenlainen muistisairas. En muista mitä eilen tein. En muista aikuisiältä juuri mitään. En muista mitä tein aamupäivällä. Siitä huolimatta luen joka päivä useita päivälehtiä ja esimerkiksi kirjoja, joita olen aiemmin lukenut. Toistojen ja toistojen kautta olen kohtuuhyvin perillä siitä, mitä maailmassa tapahtuu. Pystyn keskustelemaan lähes mistä tahansa yhteiskunnallista asioista, jos vain voin etukäteen valmistautua, esimerkiksi tutustua netissä aiheeseen. Minun järjenjuoksussani ei ole suurta eroa verrattuna aikaan ennen sairastumista.

Se, mikä minua tässä muistikeskustelussa häiritsee, on median esittelemä kapea eli lähes ainoastaan hoitohenkilökunnan ja läheisten näkemys. Juuri missään eivät näy muistisairaiden aidot kokemukset, näkemykset, tunteet, muistot tai tahto tulevaisuudesta. Kaikki nämä ovat mediassa näkyvissä läheisen tai hoitohenkilökunnan suodattamana. Ehkä vähän liioittelen, mutta olen eräässä vaiheessa ollut sairaalassa hoidettavana muistisairaiden osastolla ja saanut siellä tarinoida muiden muistisairaiden kanssa. Se mielikuva niistä tarinoista, kokemuksista ja itsearvioinnista omasta tilastaan on yllättänyt joka kerta.

Kyllä näillä ihmisillä olisi paljon kerrottavaa kokemuksistaan niin sairaudesta, sen kehittymisestä kuin myös hoidosta ja ennen kaikkea siitä, miten haluaa elämäänsä jatkossa elää. Joten, arvoisa media, kun teette seuraavan kerran muistisairaudesta juttua, ottakaa sairaat vahvasti mukaan. Saatte varmasti laajemman ja ennen kaikkea syvällisemmän näkemyksen aiheesta. Tämä edellä oleva on muistisairaan täysin itsenäisesti tekemä kirjoitus.

Eino Fagerlund

muistisairas

Kuopio

