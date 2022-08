Hämeen Sanomat kirjoittaa tunnelmista maanantaina käynnistyneen maanpuolustuskurssin avajaisissa.

”Vuosi on erittäin pitkä aika turvallisuuspolitiikassa, kun alkaa kunnolla tapahtua.”

”Vuosi sitten, kun puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) avasi vastaavaa kurssia, turvallisuustilanne oli kriittinen Afganistanissa pahamaineisten talebanien noustua jälleen valtaan, ja myös suomalaiset joutuivat pakenemaan maasta. Kevättalvella Venäjä hyökkäsi häikäilemättömästi Ukrainaan, mikä mullisti melkein kaiken ja myös suomalaisen turvallisuusajattelun.”

”Rajanaapurin eli Venäjän aggressiivisuus ei ollutkaan pelkkiä kaikuja menneestä tai edes tulkinnanvaraista ja ohimenevää uhkailua. Oli haettava kiireemmän kaupalla Suomelle lisäturvaa sieltä, mistä sitä on ollut jo pitkän aikaa saatavilla: Natosta.”

”Vastaavaa muutosta yhden vuoden aikana ei koettu sinä aikana, kun maanpuolustuskursseja on vuodesta 1961 järjestetty. Tie on kuitenkin ollut pitkä. – – Suomi on määrätietoisesti kehittänyt vuosia ja jopa jo vuosikymmeniä Nato-valmiuttaan. Siitä ei vain ole kovin isoon ääneen messuttu, koska asia on ollut hankala niin poliittisille päättäjille kuin yleiselle mielipiteellekin.”

Ilta-Sanomat toteaa, että sotilaallinen liittoutuminen on suurin muutos Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa sitten viime sotien.

”Nato-jäsenyyden toimeenpano merkitsee Suomen kansallisen puolustuksen sovittamista osaksi liittokunnan yhteistä puolustusta. Tämä prosessi kestää vielä useita vuosia.”

”Suomen ja Ruotsin täysjäsenyys muuttaa sotilasstrategista asetelmaa Pohjois-Euroopassa. Konkreettisesti tämä näkyy muun muassa pohjoismaisen puolustusyhteistyön lisääntymisenä.”

”Nimittääpä Pohjolan Nato-maita sitten blokiksi tai ei, kaikilla viidellä on saman arvomaailman ja yhteiskuntarakenteen lisäksi yhteinen maantiede ja historia. Se tekee niiden keskinäisestä yhteistyöstä luontevaa. Tarkoitus on totta kai pitää yhdessä Skandinavian puolta, kun Nato päättää puolustuksensa järjestelyistä. Tämä vaatii diplomaattista taitoa, sillä Naton vanhat jäsenmaat ovat tottuneet puolustamaan omia etujaan liittokunnassa.”

”Yhdessä Pohjoismaat muodostavat Naton pohjoiselle sivustalle vahvan pidäkkeen. Se perustuu sotilaalliseen voimaan, yhteisiin harjoituksiin, kykyyn toimia yhdessä sekä puolustusteolliseen yhteistyöhön.”

”Pohjolan yhteistä puolustusta olemme toki jo harjoitelleet Naton kumppanimaana, mutta jäsenyyden myötä yhteistyön rajoitukset lopultakin poistuvat. Se on Suomen näkökulmasta erinomaista.”