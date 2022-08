On aivan selvää, että naapurimaiden tulee pitää yllä suhteita keskenään. Juuri nyt se on vaikeaa.

Ulkopolitiikan perustehtävä on kansakunnan onnen ja menestyksen turvaaminen, mikä tarkoittaa turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtimista. Tätä tehtävää Suomi on hoitanut eri aikoina erilaisissa tilanteissa eri tavoin.

Vähän kertausta. Ennen toista maailmansotaa Suomi harjoitti pohjoismaista puolueettomuuspolitiikkaa, jonka Neuvostoliitto romutti vuonna 1939. Sitten yritettiin harjoittaa omaa puolueettomuuspolitiikkaa, jolloin Neuvostoliitto ankaralla painostuksella ajoi Suomen hakemaan apua Saksasta.

Sodan jälkeen oli linjana selviytyminen täyttämällä tarkoin rauhansopimusten määräykset. Parantuneiden idänsuhteiden rinnalla virisi pyrkimys puolueettomuuspolitiikkaan, ja samalla oltiin J. K. Paasikiven linjalla.

Urho Kekkonen rikkoi tämän vuonna 1958 päästämällä Moskovan vaikuttamaan Suomen hallitusratkaisuihin. Suomi suomettui. Väheksymättä presidentti Kekkosen monia suuria saavutuksia – muun muassa integraatiopolitiikassa – oltiin monella tapaa Moskovan hyvän tahdon varassa.

Neuvostoliiton kukistuttua päästiin eroon yya-sopimuksesta ja liityttiin vuonna 1995 Euroopan unioniin päästen näin pitkäaikaisen integraatiopyrkimyksen tavoitteeseen. Seurasi epätietoisuuden aika, jolloin toivottiin ja uskoteltiin, että Venäjästä voisi tulla demokraattinen valtio. Suomi onnistui luomaan toimivat suhteet naapuriinsa vakauspolitiikan merkeissä huolimatta kielteisten ilmiöiden kasautumisesta ja Vladimir Putinin aggressioista Georgiassa ja Krimillä.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime helmikuussa, uskoteltiin, että vanhat opit olisivat auttaneet. Kuitenkin jo joulukuussa 2021 Venäjä uhkaillen kielsi meitä liittymästä Natoon rajoittaen näin fundamentaalisella tavalla maamme itsemääräämisoikeutta. Se katkaisi kamelin selän. Tässä tilanteessa jäsenyys Natossa on tervetullut ulkopoliittisen linjamme muutos. Ei tarvitse enää kohdata hyökkääjää yksin, kuten niin monta kertaa ennen.

On aivan selvää, että naapurimaiden tulee pitää yllä suhteita keskenään. Juuri nyt se on vaikeaa. Valehdeltuaan maailmalle kerta toisensa perään Hitler menetti luottonsa. Samoin on Putinin laita.

Paavo Rantanen

ministeri, Helsinki

