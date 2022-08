Sähkönjakelun toimitusvarmuus on viime vuosina parantunut Suomessa merkittävästi, ja samalla siirtohinnat ovat eurooppalaisittain pysyneet edelleen kohtuullisella tasolla.

Mikael Collan kritisoi laskentatapaa, johon Energiaviraston sähkön siirtohinnoittelun valvontamalli perustuu (HS Talous 13.8.). Collanin mukaan käytettävä laskentatapa ei kuvaa toteutuneita kustannuksia läpinäkyvästi ja antaa kohtuullisen tuoton laskennassa käytettävälle verkko-omaisuudelle todellisuutta suuremman arvon.

Väite ei pidä paikkaansa. Valvontamallissa käytettävä tapa sähköverkon arvostamiseen vastaa hyvin verkon todellista nykykäyttöarvoa. Verkon omistaja voi siis saada tuottoa sähköverkolleen siinä arvossa, joka sillä hyödyntämishetkellä on. Tämä arvo ei ole Collanin viittaamalla tavalla tyhjää. Taseen pääoma-arvot sen sijaan ovat osin historiallisia, eivätkä ne välttämättä kuvaa täysin yritykseen sitoutunutta omaa pääomaa.

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti mittaa, kuinka paljon yritys on tehnyt tulosta suhteessa liiketoimintaan sijoitettuun omaan ja vieraaseen pääomaan. Sähkön jakeluverkkotoiminnan toteutuneiden tuottojen sijoitetun pääoman keskimääräinen tuottoprosentti laski vuosien 2019 ja 2020 välillä. Pääomavaltaisessa verkkotoiminnassa investointeja rahoitetaan oman pääoman lisäksi merkittävästi myös vieraalla pääomalla. Collanin suorittama pelkkä oman pääoman tuottoasteen tarkastelu ei tämän vuoksi ole tarkoituksenmukaista.

” Vieraan pääoman määrän kasvaessa myös liiketoiminnan riski kasvaa.

Yritys voi kasvattaa oman pääoman tuottoa velkavivulla eli ottamalla korollista velkaa. Tämä edellyttää kannattavia investointeja, joiden tuomalla kassavirralla yritys pystyy maksamaan operatiivisen liiketoiminnan kulut ja vieraan pääoman kustannukset. Loppuosa investointien tuomasta kassavirrasta jää omistajille. Toisin sanoen omistajat hyötyvät myös siitä osasta investointeja, joka ei ole rahoitettu omalla pääomalla. Vieraan pääoman määrän kasvaessa myös liiketoiminnan riski kasvaa.

Energiavirasto sallii korkokulut vain kohtuullisen tuottoprosentin mukaan. Jos toteutuneet vieraan pääoman kulut sallittaisiin läpilaskutettavaksi Collanin esittämällä tavalla, siirtyisivät velkavivuttamisen riskit ja kustannukset suoraan asiakkaan vastuulle.

Energiaviraston valvontamalliin tekemät muutokset ovat laskeneet verkkoyhtiöiden tuottotasoa noin 40 prosenttia tämän vuoden alusta. Tuottotasoon on onnistuttu vaikuttamaan merkittävästi ja nopeasti. Sähköverkkojen investointitarpeen vähetessä, valvontamalli keskittyy nyt kattavammin yhtiöiden kokonaistehokkuuden kehittämiseen: näin hillitään paremmin myös asiakkaiden maksamia siirtohintoja.

Keskustelu valvontamallista jatkuu. Kokonaisuudessaan valvonta toimii kuitenkin varsin hyvin. Sähkönjakelun toimitusvarmuus on viime vuosina parantunut Suomessa merkittävästi, ja samalla siirtohinnat ovat eurooppalaisittain pysyneet edelleen kohtuullisella tasolla. Nykyisessä tilanteessa on myös hyvä muistaa, miten tärkeää työtä suomalaisen infrastruktuurin – johon sähköverkko keskeisesti kuuluu – toimitusvarmuuden takaamiseksi on tehty.

Tiina Karppinen

johtava asiantuntija

Energiavirasto

