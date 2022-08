Aivan kodin lähellä sijaitsevat luontoalueet mahdollistavat säännölliset luontopyrähdykset kiireisenkin arjen keskellä.

Näihin aikoihin Helsingin päättäjät palaavat lomilta kokouspöytien ääreen. Moni on varmasti viettänyt aikaansa mökillä tai reissaten luonnonhelmaan. Toivottavasti, sillä luonnolla on tutkitusti lukuisia positiivisia vaikutuksia hyvinvointiimme. Tieteelliset tutkimukset osoittavat, että luonto muun muassa lievittää stressiä ja motivoi liikkumaan. Yhä enemmän tiedetään myös siitä, miten tärkeää luonnon monimuotoinen mikrobisto on ihmisen immuunipuolustuksen kehittymiselle.

Erityisesti juuri lasten tulisi olla säännöllisesti yhteydessä luontoon. Nykykäsityksen mukaan vähäinen kontakti monipuoliseen luonnolliseen mikrobistoon lisää riskiä sairastua esimerkiksi allergiaan ja astmaan. Luonnossa oleskelun on havaittu myös muun muassa lieventävän lasten adhd-oireita ja edistävän motorista kehitystä.

Kaikilla suomalaisilla ei kuitenkaan ole yhtäläistä mahdollisuutta viettää kesiä mökillä tai matkustaa luontokohteisiin. Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä 6/22 todettiin, että mökin omistavat useimmin ne, jotka asuvat jo hyvin – omakotitaloissa tai varakkaammilla alueilla.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 Helsingissä yli 11 000 lasta asui pienituloisessa perheessä. Miten myös nämä taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevat lapset pääsevät nauttimaan luonnon terveyshyödyistä? Uskon, että vastaus on yksinkertainen: lähiluonnon kautta. Lähiluonto on avoin kaikille tulotasosta riippumatta. Lisäksi aivan kodin lähellä sijaitsevat luontoalueet mahdollistavat säännölliset luontopyrähdykset kiireisenkin arjen keskellä. Tiedän kokemuksesta, että kahden alle kouluikäisen lapsen kanssa ei tarha- ja työpäivien jälkeen jaksa lähteä kotoa muutamaa sataa metriä kauemmaksi.

Tällä hetkellä päättäjien pöydillä on lukuisia helsinkiläisten lähimetsiä uhkaavia suunnitelmia. Esimerkiksi Myllypurossa Matokallion metsää ollaan kaatamassa jääurheilukeskuksen tieltä. Myllypuron asukkaista 0–6-vuotiaiden osuus on Helsingin korkein yhdessä vieressä sijaitsevan Latokartanon sekä Tuomarinkylän kanssa. Mellunkylässä Jokeri 2:n linja on yleiskaavan mukaan suunniteltu suoraan Kivikon metsän eteläosan läpi. Alle 400 metrin etäisyydellä kyseiseltä alueelta sijaitsee kolme päiväkotia. Mellunkylän asukkaiden käytettävissä olevat rahatulot ovat koko Helsingin alueen toiseksi pienimmät – heti Kivikon metsän lähellä sijaitsevan Jakomäen jälkeen.

Helsingin kaupungin strategiassa luvataan huolehtia ”siitä, että kaikilla helsinkiläisillä on vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon”. Lupaus on erittäin tärkeä. Jotta se pystytään pitämään, tulisi päätöksenteossa arvioida uudelleen jokainen metsäiselle alueelle tehty rakentamissuunnitelma ja etsiä korvaavat rakentamispaikat ja -reitit jo rakennetuilta alueilta.

Mira Grönroos

tutkijatohtori, luontopohjaiset ratkaisut -tutkimusryhmä

Helsingin yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.