Aikuisneuvola on erinomainen palvelu erityisesti niille, joilla ei ole käytettävissä työterveyshuollon tai opiskeluterveydenhuollon palveluita.

Emeritusprofessori Juhani Leppäluodon mielipidekirjoituksessa (HS 7.8.) peräänkuulutettiin aikuisneuvoloita, joissa lastenneuvoloiden tapaan annettaisiin aikuisille ohjeita sairauksien ehkäisyyn ja terveyttä edistäviin elintapoihin sekä puututtaisiin sairauksien riskitekijöihin mahdollisimman varhain.

Ajatus aikuisneuvoloista ei ole uusi, sillä aikuisneuvoloita on toiminut monilla paikkakunnilla jo vuosikymmenten ajan. Tosin kunnissa ja kaupungeissa aikuisneuvoloita tai ikäkausitarkastuksia, kuten niitä on aiemmin kutsuttu, on vuosien kuluessa vähennetty tai jopa lakkautettu, kuten muutakin ennaltaehkäisevää toimintaa. Olemme samaa mieltä Leppäluodon kanssa siitä, että hyvinvointialueiden käynnistyessä aikuisneuvoloita tulee perustaa laajasti koko maahan ja tehostaa olemassa olevia palveluita. Aikuisneuvola on erinomainen palvelu erityisesti niille, joilla ei ole käytettävissä työterveyshuollon tai opiskeluterveydenhuollon palveluita. Aikuisneuvolat toimivat samalla matalan kynnyksen periaatteella kuin äitiys- ja lastenneuvolatkin.

Aikuisneuvoloissa tulee työskennellä etenkin terveydenhoitajia, jotka terveyden edistämisen ammattilaisina antavat esimerkiksi henkilökohtaista terveysneuvontaa terveellisistä elintavoista, tukevat mielenterveyteen liittyvissä asioissa, tarkkailevat verenpainetta, ohjaavat lääkehoidossa, antavat rokotuksia ja rokotusohjausta, tekevät eri ikäisille aikuisryhmille ja työttömille terveystarkastuksia sekä tekevät kohdunkaulasyövän seulontoja ja erilaisia sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Nykyisin näitä tehtäviä hoidetaan osittain perusterveydenhuollon avosairaanhoidon vastaanotoilla. Työn tarkoituksena on terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy, mikä edellyttää asiantuntijuutta, joka terveydenhoitajilla myös sairaanhoitajan pätevyyden omaavina on.

Useilla paikkakunnilla toimii myös erillisiä seniorineuvoloita, joissa tarjotaan palveluita ikääntyneille. On tärkeää, että terveyttä edistäviä palveluita on tarjolla koko aikuisväestölle matalalla kynnyksellä ja helposti saatavilla samoin kuin tieto palveluiden olemassaolosta – aikuisneuvoloiden ja seniorineuvoloiden yhdistelmänä tai erillisinä neuvoloina.

Terveyden edistämisellä ja sairauksien ennaltaehkäisyllä saadaan hyviä tuloksia ja niiden vaikutuksista on selkeää näyttöä. Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja siihen panostaminen on kustannustehokasta. Sillä voidaan huomattavasti hillitä jatkuvasti kasvavia korjaavan työn, erityisesti erikoissairaanhoidon kustannuksia. Aikuisväestön terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen tulee panostaa, sillä ne parantavat elämänlaatua, ehkäisevät sairastumista ja vähentävät terveyspalveluiden tarvetta.

Tiina Mäenpää

puheenjohtaja

Suomen Terveydenhoitajaliitto

