Miten väistämätön sähköautoiluun siirtyminen onnistuu käytännössä? Naapurissamme Norjassa tavoitteena on, että kaikki uudet autot ovat päästöttömiä vuonna 2025. Siirtymää on pedattu erinomaisella politiikalla jo 30 vuotta, ja kesäkuussa noin neljä viidestä uudesta autosta oli sähköautoja. Suomen kannattaisi seurata Norjan siirtymämallia ja näyttää esimerkkiä muille EU-maille. Tämä harppaus vaatii vain kolme askelta.

Ensimmäinen on sähköautoilua selvästi suosiva verotus. Käytännössä tämä tarkoittaa merkittäviä helpotuksia sähköautojen auto- ja ajoneuvoverotukseen sekä bensiini- ja dieselautojen verotuksen tiukentamista. Norjan verohelpotuksiin kuuluu myös, ettei uusista sähköautoista makseta arvonlisäveroa.

Toiseksi hallituksen on määritettävä vuosi, jolloin kaikkien uutena ostettujen autojen on oltava päästöttömiä, esimerkiksi 2030. Tämän tulisi olla laki, eikä ainoastaan tavoite. Tällainen aikamääre antaa aikaa kuluttajille ja palveluntarjoajille sopeutua muutokseen ilman merkittäviä kuluja tai tulonmenetyksiä.

Kolmanneksi, meidän on parannettava sähköautoilun infrastruktuuria. Norjassa on lähikauppojen parkkipaikoilla ja huoltoasemilla tiheästi latauspaikkoja. Pikalatauksella täyden sähkötankin saa samalla kun käy kaupassa. Suomen pitkät välimatkat eivät toimi tekosyynä, sillä Norjassa on meitäkin pidemmät ajomatkat vuorineen ja vuonoineen.

Tällaisia asteittaisia poliittisia ratkaisuja, jotka auttavat markkinoita vihreämmiksi, voidaan käyttää muissakin tapojemme ja elinkeinojemme siirtymissä hiilineutraaliuteen ilman lisäkuluja valtiolle tai yksilöille. Ei siis muuta kuin kaasu pohjaan kestävään tulevaisuuteen!

Rikhard Ihamuotila

Helsinki

