Ukrainan passi ja kuvallinen oleskelulupakortti eivät aina ole suomalaisille pankille riittävän vakuuttavia henkilöllisyystodistuksia, vaikka kortissa lukee sosiaaliturvatunnus ja ”rajoittamaton työnteko-oikeus”.

Keväällä tutustuin ukrainalaiseen pakolaisperheeseen, jota olen auttanut tarvittaessa. Aviopari työllistyi maataloudessa. Byrokraattisia esteitä ilmeni, kun piti avata pankkitilit palkanmaksua varten.

Suomen pankit eivät aina avaa ukrainalaisille tilejä Ukrainan sisäisen passin ja kuvallisen oleskelulupakortin perusteella. Osalle pankeista nämä eivät ole riittävän vakuuttavia henkilöllisyystodistuksia, vaikka kortissa lukee sosiaaliturvatunnus ja ”rajoittamaton työnteko-oikeus”. Miten työtä voi tehdä, jos palkanmaksuun tarvittava pankkitili puuttuu?

Toinen ongelma tuli vastaan, kun aviopari halusi siirtää rahaa lapsilleen Ukrainaan. Nuoret miehet kun eivät pääse maasta. He joutuivat lähtemään venäläisten aavikoksi pommitetulta asuinseudultaan Länsi-Ukrainaan, jossa töitä ei ole. Totta kai vanhemmat tukevat lapsiaan, ja ainoa keino tukea taloudellisesti on lähettää rahaa.

Suomessa näitä lähetyksiä hoitavat muun muassa jotkin matkahuollot. Ensimmäisen lähetyksen tuttavani tekivät menestyksekkäästi. Silloin heidän kanssaan oli suomea äidinkielenä puhuva saattaja. Kun he tulivat samaan matkahuoltoon ilman suomenkielistä henkilöä ja näyttivät samat asiakirjat kuin edellisellä kerralla – Euroopassa kelpaavan ajokortin, Ukrainan sisäisen passin ja kuvallisen oleskelulupakortin –, heille sanottiin, etteivät paperit riitä henkilöllisyystodistukseksi, ja heidät häädettiin pois. Tällainen epäluottamus on masentavaa ja kaikin puolin järjetöntä.

Kun pakolaiset tulevat Suomeen, he kelpaavat avunannon objekteiksi: heille annetaan ruokaa, vaatteita ja asunto. Kun taas he haluavat tulla subjekteiksi hallitsemalla omaa elämää, tekemällä töitä ja asioimalla suomalaisissa virastoissa kansalaisten tavoin, he törmäävät seinään.

” Oleskelulupakortti pitää rinnastaa henkilökorttiin.

Oleskelulupakortin teksti rajoittamattomasta työluvasta on ristiriidassa käytännön kanssa. Itse käytäntö on ristiriitainen. Tietääkseni pankkitilin avaaminen pakolaisten oleskeluluvan perusteella onnistuu vain osassa suomalaisista pankeista. Oleskelulupakortti pitää rinnastaa henkilökorttiin – tämä ratkaisee tilin avaamisen ongelmat.

Näen kuvaamissani tapahtumissa myös inhimillisen ongelman, joka johtuu tietämättömyydestä. Suomalaiset perinteisesti eivät luota muukalaisiin. Tällaiselle suhtautumiselle on painavat syyt, jotka ulottuvat kaukaiseen menneisyyteen. Jos muukalaisen taustasta ja kulttuurista ei tiedetä mitään, ainoa vaihtoehto on olla luottamatta häneen sataprosenttisesti. Sen takia riittävä opastus eri kulttuureihin eritoten itäslaavilaisiin kieliin ja kulttuureihin on välttämätön viranomaisille maassa, jossa on aina syystä tai toisesta suuri määrä kyseisten kulttuurien edustajia.

Larisa Leisiö

venäjän kielen professori, Itä-Suomen yliopisto

