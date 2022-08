Suuri osa Suomen golfkentistä on rakennettu peltomaille, mikä on lisännyt niiden biodiversiteettiä esimerkiksi kosteikkojen ja väyliä reunustavien niitty- ja karheikkoalueiden avulla.

Pekka Poutanen (HS Mielipide 15.8.) toi esiin huolensa golfkenttien vaikutuksesta luonnon monimuotoisuudelle ja arvioi niiden olevan vain pienen piirin käytössä.

Golf on nykyisin yksi Suomen harrastetuimmista liikuntamuodoista. Rekisteröityjä pelaajia oli viime vuonna 157 175 ja tuoreimmassa Luonnon virkistyskäytön valtakunnallisessa inventoinnissa (2020–2021) golfin harrastajia arvioitiin olevan 246 000. Golfista onkin tullut laajasti kansaa liikuttava laji.

Maassamme on yli 200 golfkenttää, joiden koko vaihtelee muutamasta hehtaarista yhteen neliökilometriin ja ne kattavat alle 0,03 prosenttia Suomen pinta-alasta. Suuri osa Suomen golfkentistä on rakennettu peltomaille, mikä on lisännyt niiden biodiversiteettiä esimerkiksi kosteikkojen ja väyliä reunustavien niitty- ja karheikkoalueiden avulla. Tutkimukset osoittavat, että golfkentät kaupunkiympäristössä ovat monimuotoisia ja arvokkaita elinympäristöjä. Golfkentät voivatkin lisätä luonnon monimuotoisuutta ja hidastaa nopeasti etenevää lajikatoa.

Pölyttäjien ahdinko on huomioitu golfalalla. Golfkentänhoitajayhdistys FGA ry on julkaissut oppaan pölyttäjäystävällisen golfkentän hoitoon, ja Golfliitto on mukana luonnon monimuotoisuushankkeessa. Golfkenttien ympäristöohjelma OnCourse kiinnittää vahvasti huomiota juuri kenttien biodiversiteettiin. Käytännön toimenpiteinä kentille on muun muassa asennettu ötökkähotelleja ja linnunpönttöjä, ylläpidetty kukkaniittyjä, istutettu puita ja rakennettu kosteikkoja.

Golfin suosion yhä kasvaessa golfkenttiä tarvitaan lisää. Oikealla sijainnilla, hyvällä suunnittelulla ja rakentamisella voidaan tukea luonnon monimuotoisuutta. Valtioneuvoston keväällä hyväksymä Kansallinen luonnon virkistyskäytön strategia 2030 kirjaa yhdeksi tavoitteeksi luonnon virkistyskäytön monimuotoisuuden ja erilaisten luonnon virkistyskäyttömuotojen arvostamisen. Golfkentät ja golfin harrastaminen osuvat näihin tavoitteisiin hyvin.

Jari Koivusalo

kenttäasiantuntija

Suomen golfliitto

