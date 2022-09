Lainapainotteinen opintotuki pitää huolen, että sukupolvemme lähtee aikuiselämään entistä pidemmältä takamatkalta.

Helsingin Sanomat julkaisi (16.8.) Kelan erikoissuunnittelija Ilpo Lahtisen haastatteluun pohjautuvan uutisen, jossa käsiteltiin opiskelijoiden nopean velkaantumisen seurauksia ja sen riskejä.

Kelan tilastojen mukaan tällä hetkellä lainaa nostavista opiskelijoista suurimmalla osalla on velkaa jo 8 000–10 000 euroa, ja summa kasvaa joka vuosi. Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian kyselyn mukaan lähes puolet yliopisto-opiskelijoista odottaa, että heillä on yli 21 000 euroa opintolainaa valmistuessaan.

Lainojen suuruuden ja määrän nopean kasvun taustalla on vuoden 2017 opintotukiuudistus, jolloin tuen lainapainotteisuutta kasvatettiin. Sen jälkeen, viiden viime vuoden aikana, opintolainakanta on jo yli kaksinkertaistunut. Kasvuvauhti ei näytä hidastumisen merkkejä vaan on päinvastoin kiihtynyt.

Opintolainat lisäävät kotitalouksien velkaantumista, ja korkojen nousu koskee niitä samoin kuin muitakin lainoja. Opintolaina vaikuttaa mahdollisuuteen ottaa asunto- tai autolainaa sekä niiden takaisinmaksukykyyn, erityisesti jos korot ovat korkeampia pidemmän aikaa.

Opiskelijat ovat pääasiassa nuoria aikuisia, jolloin suuri velkataakka vaikuttaa merkittävästi elämänvalintoihin, kuten perheellistymiseen. Takuusäätiön mukaan opintolaina on myös osasyy yhä useamman alle 30-vuotiaan velkaongelmiin. Lainapainotteinen opintotuki pitää huolen, että sukupolvemme lähtee aikuiselämään entistä pidemmältä takamatkalta.

Opiskelijoiden velkaantumista tulisi hillitä parantamalla rahamääräisiä etuuksia, kuten opintorahaa. Myös korkoriski pelottaa monia. Siksi Lahtisen esittämä korkokatto opintolainalle on kannatettava ehdotus.

Tiina Pajukari

hallituksen jäsen, Suomen ylioppilaskuntien liitto

