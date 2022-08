Olemme osa pohjoismaisia sähkömarkkinoita ja investoinnein rakentaneet jo lähes fossiilivapaan sähköjärjestelmän.

Keskeiset energiavirrat Venäjältä Suomeen ovat olleet poikki tai katkeamassa viime keväästä alkaen. Samaan aikaan suuri osa Eurooppaa kipuilee vahvan Venäjä-riippuvuuden kanssa.

Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyksen jatkuessa moni kumppanimaamme Euroopassa on vielä hankalamman kysymyksen edessä. Kuinka kauan Venäjän-kauppaa ylipäätään voidaan jatkaa ja miten se korvataan?

Energiantuonti Venäjältä on historian saatossa ollut laajaa. Suomessakin energiatuotteet ovat muodostaneet idänkaupan perustan jo Neuvostoliiton ajoilta. Merkittävimmät tuotteet ovat olleet putkikaasu, sähkö, puupolttoaineet, kivihiili ja raakaöljy.

Vaikka tuontia idästä onkin ollut paljon, on Suomessa huolehdittu energiahuollon vaihtoehdoista. Yksi tärkeä elementti on ollut, että venäläistä öljyä ei ole tuotu Suomeen Keski-Euroopan tapaan putkessa vaan laivoilla. Öljyä on lisäksi varastoitu muita maita enemmän. Myös maakaasun käyttö on ollut maltillista. Vuonna 2020 avattiin kilpailu ja putkiyhteys Baltiaan. Kivihiilestä luopuminen on ollut ripeää ja kunnianhimoista.

Olemme osa pohjoismaisia sähkömarkkinoita ja investoinnein rakentaneet jo lähes fossiilivapaan sähköjärjestelmän. Puhdas ja uusiutuva energia ylipäänsä vähentää riippuvuutta Venäjästä. Ajan saatossa rakennettu monipuolinen energialähteiden paletti on nyt turvanamme. Keväästä asti on ollut selvää, että suurimmat haasteet kohdataan ensi talvena – niin energiahuollon varmuuden kuin hintojenkin osalta. Vaikka venäläisestä fossiilienergiasta luopuminen tapahtuukin nyt nopeasti, on koko energiajärjestelmää mahdotonta uusia heti.

Talven kaasunsaantia Suomi turvaa ottamalla käyttöön kelluvan lng-terminaalin niin nopeasti kuin mahdollista. Lämmöntuotannossa on tukeuduttava entistäkin vahvemmin omiin polttoaineisiin, myös polttoturpeeseen. Samaan aikaan satsaamme puhtaaseen energiaan.

Fossiilisesta energiasta luopuminen edellyttää pitkäjänteisiä investointeja. Kunnianhimoisen hiilineutraaliustavoitteen vuoksi ennakoitava toimintaympäristö on erityisen tärkeä. Energiajärjestelmien linkittämiseen ja esimerkiksi vedyn hyödyntämiseen perustuvat puhtaat ratkaisut ovat tarpeen. Juuri nyt energia-alalla on myös käytössä ennätysmäärä valtion ja EU:n tukea näihin tarkoituksiin.

Julkisuudessa on esitetty ajatuksia siitä, miten kuluttajien energialaskua voitaisiin vaikeasti ennakoitavassa tilanteessa keventää.

Keinoista paras on energiansäästö, arkiset päätökset ihmisten elämässä. Säästetty energia on säästettyä rahaa. Veronkevennyksetkin ovat mahdollisia. Niiden kohdentaminen on toki haastavaa ja vaikutukset valtion tuloihin huomattavia.

Hintasääntely antaisi väärän signaalin toimijoille ja vähentäisi kannustimia investoida kestävästi. Hintakatot voisivat johtaa energian suuntautumiseen muihin maihin tai ankaraan kulutuksen säännöstelyyn. Pitkäkestoisen sähköpulan varalta markkinasääntöjen kehittämistä voidaan kuitenkin arvioida, EU-lainsäädännön puitteissa.

Poikkeusaikoinakin kilpailu ja toimivat markkinat ovat sääntelyä tehokkaampi vipu. Myös energiassa tukku- ja vähittäismarkkinat toimivat eri tavoin. Kuluttaja voi tehdä kiinteähintaisen sopimuksen, mutta tukkusähkön hinta vaihtelee. Tarvitsemme sähkömarkkinoille riittävää kysyntä- ja tarjontajoustoa vaihtelevan tuuli- ja aurinkovoiman lisäämiseksi ja korkeimpien pörssihintojen leikkaamiseksi.

Suomi on kiinteä osa EU:n sähkö- ja kaasumarkkinoita, ja kohtalonyhteytemme muun Euroopan tilanteeseen on omasta varautumisestamme huolimatta ilmeinen. Ongelmat ovat monessa muussa EU-maassa venäläisen tuontienergian osalta eri mittaluokkaa, mutta perusohjeet ovat samat: tarvitsemme toimivia markkinoita ja energialähteiden monipuolistamista.

Liian usein unionissa sorrutaan yksityiskohtaiseen ja epäjohdonmukaiseen sääntelyyn, kuten esimerkiksi ilmastopaketin ja taksonomian osalta kävi. Nyt tulisi keskittyä olennaiseen eli keinoihin, joilla koko unioni irtaantuu venäläisestä fossiilienergiasta.

Riku Huttunen

Kirjoittaja on työ- ja elinkeinoministeriön energiaosaston ylijohtaja.

