Kauppalehti kirjoittaa nettotappioista, joita Fortumin saksalaiselle tytäryhtiölle Uniperille on tullut muun muassa Venäjän kaasutoimitusten hiipumisen sekä Venäjän tytäryhtiöstä ja Nord Stream 2 -kaasuputkesta tehtyjen alaskirjausten vuoksi.

”Iso kysymys on suomalaisille edelleen se, tarvitseeko Uniperin pääomistajaa Fortumia pääomittaa Uniperin valtavien tappioiden vuoksi.”

”Heinäkuussa Uniperin pelastusoperaation yhteydessä niin Fortumin johto kuin hallituksen eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) totesivat, että Suomen veronmaksajien rahaa ei järjestelyssä tarvita, eikä Fortum tule enempää pääomittamaan Uniperia.”

”Tuppurainen oli kuitenkin kaukaa viisas, eikä lähtenyt lupaamaan ja arvioimaan, ettei niin voisi tapahtua tulevaisuudessa.”

”Uniperin mammuttimainen tappio vie koko Fortum-Uniper konsernin taseen heikoille jäille.”

”Heinäkuussa sovitulla 15 miljardin euron tukipaketilla vakautettiin Uniperin rahoitus, mutta silti Fortumin omistajien rahat – tai pikemminkin yhtiön omat pääomat – ovat nyt palamassa Uniperin tappioihin.”

”Kukaan ei voi vielä edes luvata sitä, riittävätkö tukipaketin rahat. Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom on edelleen vähentänyt kaasutoimituksiaan Saksaan. Maakaasun hinta on noussut jo kesäkuun huippuhinnoista 10 prosenttia Euroopassa, ja nyt eletään vasta elokuuta. Mitä korkeammaksi kaasun hinta karkaa, sitä enemmän Uniper on lirissä kaasujohdannaisten kanssa.”

”Fortumin tilannetta parantaisi ainakin se, että Fortum ja Uniper pääsisivät eroon Venäjä-liiketoiminnasta käypään, tehtyjen investointien mukaiseen hintaan. Mutta toisaalta Venäjä aikoo vaikeuttaa ulkomaisten energiayhtiöiden lähtöä, eli irtautuminen on entistä vaikeampaa.”

Keskisuomalaisen mukaan Fortum on syvissä vesissä Venäjän voimalahankintojen ja Uniper-oston takia.

”Uniper lisäsi Fortumin Venäjään liittyvää maariskiä tavalla, jota Fortumin hallitus ja johto eivät osanneet arvioida. – – Myös Suomen valtion suurimpana omistajana olisi pitänyt arvioida tätä riskiä kriittisesti.”

”Fortumin tappioista Venäjällä ja Saksassa tulee kaikkien suomalaisten tappioita. Menetyksissä puhutaan varmuudella miljardeista euroista, ja kokonaissumma nousee todennäköisesti reippaasti yli kymmenen miljardin euron.”

”Valtionyhtiöiden haksahtamista harkitsemattomiin investointeihin on syytä tutkia. Voiko olla niin, että valtionyhtiössä toimiva johto saattaa omien lyhyen tähtäimen bonustensa takia ottaa ylisuuria riskejä.”