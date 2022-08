Osakasvähemmistö voi vaatia oikeutta osallistua taloyhtiön yhtiökokoukseen perinteisesti kokouspaikalla.

Viime päivinä on keskusteltu taloyhtiöiden etäkokouksista, joita taloyhtiöt ovat Pekka Tuomirannan ja Annukka Elgrenin (HS Mielipide 18.8.) mukaan käyttäneet yhtiökokouksiin osallistumisen rajoittamiseen, jopa osallistumisen kieltämiseen. Näin ei tietenkään saa olla.

Asunto-osakeyhtiölaki on jo vuodesta 2010 lukien mahdollistanut erilaisten etäosallistumiskeinojen käytön yhtiökokousten pidossa. Ennen koronapandemiaa näiden keinojen käyttö taloyhtiökentällä oli jäänyt lähes kokonaan hyödyntämättä. Korona-aikana etäosallistumisen tarjoaminen yhtiökokoukseen tarjosi monelle taloyhtiölle mahdollisuuden tehdä välttämättömät yhtiökokouspäätökset aikana, jolloin fyysistä kokoontumista rajoitettiin jatkuvasti, vieläpä sangen lyhyellä varoajalla.

Koronapandemian aikana saavutettujen kokemusten perusteella lakia päädyttiin muuttamaan. Lakimuutos tuli voimaan 11. heinäkuuta. Taloyhtiöiden onkin syytä huomioida muuttunut sääntely yhtiökokousten pidossa.

Taloyhtiön hallitus päättää, missä muodossa yhtiökokous pidetään huomioiden mahdolliset yhtiöjärjestysmääräykset. Yli 30 osakehuoneiston yhtiöissä yhden kymmenesosan osakekannasta omistavilla on oikeus vaatia etäosallistumisoikeutta yhtiökokoukseen. Oikeutta on vaadittava hallitukselta kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pienemmissä yhtiöissä velvollisuutta etäosallistumisen järjestämiseen ei ole, vaan hallitus voi vapaaehtoisesti päättää niin sanotusta hybridikokouksesta. Etäosallistuminen voi tapahtua postin, tietoliikenneyhteyden tai teknisen apuvälineen avulla, ja hallitus päättää etäosallistumisen keinon.

Nykyinen laki mahdollistaa myös pelkän virtuaalikokouksen pidon. Etäkokouksen pitämiseksi on yhtiön yhtiöjärjestystä kuitenkin ensin muutettava mahdollistamaan etäkokouksen pito. Tälle muutokselle on saatava lähtökohtaisesti kahden kolmasosan määräenemmistön kannatus. Etäkokouksia käyttöön ottavissa yhtiöissä on myös huomioitava osakasvähemmistön suoja. Yhden kymmenesosan osakekannasta omistavilla on oikeus vaatia osallistumista yhtiökokoukseen perinteisellä kokouspaikalla. Oikeutta on vaadittava kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että se voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Tätä osakasvähemmistön oikeutta ei ole sidottu yhtiön kokoon, vaan se koskee kaiken kokoisia taloyhtiöitä.

Jenni Hupli

lakiasiainjohtaja

Kiinteistöliitto

