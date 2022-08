Me haluamme purkaa arvaamattomia riippuvuuksia, jotta pärjäisimme omillamme riskien lauetessa ja tiivistää suhteita maihin, jotka jakavat arvomme.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut läntisen maailman säikähtämään riippuvuuksiaan. Etenkin Saksa, ja sen vanavedessä muu Eurooppa, maksaa nyt kovaa hintaa tukeutumisestaan venäläiseen energiaan.

Venäjä-riippuvuus on kuitenkin pientä verrattuna siihen, miten kriittisesti moni läntinen yhteiskunta on nivoutunut yhä arvaamattomampaan Kiinaan. Tätä suhdetta tarkastellaan aivan uudessa valossa nyt myös Suomessa. Saksa on jo ilmoittanut, että se ryhtyy ohjelmallisesti purkamaan Kiina-riippuvuuttaan.

Koronapandemia osoitti globaalien tuotantoketjujen hataruuden, ja nyt, sodan riehuessa, maailma tuntuu keinahtaneen aivan uuteen asentoon. On alettu puhua deglobalisaatiosta. Se on Kiinaakin isompi asia.

Me haluamme purkaa arvaamattomia riippuvuuksia, jotta pärjäisimme omillamme riskien lauetessa. Tämä on ymmärrettävää, ja niin meidän täytyykin. Me haluamme tiivistää suhteita maihin, jotka jakavat arvomme. Tämä on ymmärrettävää, ja niin meidän täytyykin. Mutta mitä tästä seuraa, se onkin vähemmän ymmärrettävää.

” On syntynyt järjestelmä, jossa horjuttajalle on varattu häviäjän rooli.

Globalisaatio on ollut vaihtelevan kokoinen kirosana niin kauan kuin sillä on nimitetty tuotannon ja valtiosuhteiden dramaattista muutosta kylmän sodan jälkeen. Ja totta on, että globalisaatio on aiheuttanut paljon murhetta. Se on osaltaan ruokkinut ylikulutusta ja nyt kohtaamiamme massiivisia ympäristöongelmia. Se on aiheuttanut ihmisoikeusrikkomuksia ja räikeää eriarvoisuutta.

Mutta se on myös nostanut satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä. Ja ennen kaikkea se on luonut massiivisen verkoston pidäkkeitä sitoessaan valtioita toisiinsa ennennäkemättömällä tavalla. On syntynyt järjestelmä, jossa horjuttajalle on varattu häviäjän rooli.

Venäjän kohtalo muistuttaa, että – valtiojohtonsa uhosta huolimatta – Venäjä on osa globaalia riippuvuuksien verkostoa. Se tulee kärsimään länsisuhteiden tuhoutumisesta tavalla, joka vie sitä pimeään ja arvaamattomaan suuntaan.

Läntisillä yhteiskunnilla – ja planeetta Maalla – olisi varmasti varaa luopua globalisaation räikeimmistä hyödyistä. Mutta pesuveden mukana menisi paljon vakauden raaka-ainetta.

Tie, jonka päässä on sisäänpäin käpertyviä kansakuntia ja toisiinsa vihamielisesti suhtautuvia blokkeja, ei ole historiallisesti kovin houkutteleva. Ihmiskunnalla on myös entistä vähemmän toivoa ilmastokriisin torjunnassa, jos nyt käännämme selkämme toisillemme.

Viime vuosikymmenet ovat tehneet maailmasta historiallisen pienen. Se on ollut voima, jota ilman edessä on arvaamattomia aikoja.

Kirjoittaja on HS:n uutispäällikkö.