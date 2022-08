Filmitähtien ynnä muiden julkkisten ökytaloista on mediassa alettu käyttää sanaa kartano. Sana kuulostaa väärältä, koska perinteisesti kartanoon kuuluu mielikuva myös tiluksista ja maanviljelystä. Ehdotan kaupunkimaisessa ympäristössä sijaitsevalle ökytalolle uutta nimitystä: mansio. Sana on latinaa ja tarkoittaa yksinkertaisesti taloa. Englannissa on sana mansion, joka tarkoittaa isoa ja komeaa kaupunkitaloa.

Mansio on äänteellisesti helppo sana. Se kotoutuu suomen kieleen yhtä luontevasti kuin vaikkapa espanjan kielen sana patio.

Osmo Pekonen

professori, Jyväskylä

