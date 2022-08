Kiinalaiset ystäväni valehtelevat minulle, koska he välittävät minusta

Kaiken kertominen on Kiinassa tyhmää, jopa vaarallista.

Joskus keväällä Pekingin loputkin vanhukset tulivat yhtäkkiä rokotetuiksi koronavirusta vastaan viikossa parissa.

Tuskin heistä oikeasti oli rokotettu sen useampia kuin ennenkään, mutta rokottamattomat alkoivat laajoin joukoin sanoa olevansa rokotettuja.

Huomasin muutoksen toimittajan töitä tehdessäni ja asiaa kysellessäni. Vanhukset valehtelivat ääni värähtämättä.

Ymmärrän sen oikein hyvin. Kiinassa oli alettu paukuttaa valtiollista propagandaa rokotusten tärkeydestä ikäihmisille, joka oli heikoiten rokotettu ryhmä.

Kiinassa kulttuurivallankumouksen ja muut väärämielisten vainot kokeneet ikäluokat ymmärtävät, milloin on varminta panna totuus hyllylle ja laulaa toivottua laulua.

Välillä sääli tutkijoita, joita yritän haastatella. Tiedän, että he haluaisivat vastata kysymyksiini toisin, mutta eivät voi.

Olen tehnyt Kiinassa asuessani totuudellisia tyhmyyksiä.

Kysyin paikalliselta työkumppanilta innoissani, tahdotko kuulla salaisuuden. Hän parahti: ”En missään nimessä!”

Toiselle tuttavalle selitin viranomaisiin liittyvää asiaa, kun hän alkoi puhua päälleni säästä ja muusta sellaisesta.

Molemmat suojelivat sekä itseään että minua. Jos viranomaiset kysyvät heiltä minun tekemisistäni ja sanomisistani, heidän ei tarvitse pohtia, uskaltaako valehdella vai ei. He voivat vastata rehellisesti, etteivät ole kuulleet minulta mitään salaperäistä.

Välillä tuttavani vastaavat minulle kirkkain silmin, että ei, he eivät tunne ketään, joka sopisi juttuuni haastateltavaksi. Vaikkapa monen asunnon omistajaa tai pääsykokeissa huijaavaa nuorta.

Myöhemmin selviää sattumalta, että kyllä he tunsivat, vaikka sanoivat toisin. En pane heitä siitä tilille, tietenkään. Hehän vain huomaavaisesti suojelivat ystäväänsä ja ystävyyssuhteitaan joka suuntaan.

Ja suojelivathan he myös minua pahalta mieleltä. Jos he olisivat sanoneet, että sellainen ystävä löytyisi, mutta he eivät syystä tai toisesta häntä esittele, olisin kokenut itseni epäluotettavaksi.

Jotkut tutkijatkin sanovat, että esimerkiksi amerikkalaisiin verrattuna kiinalaiset arvostavat maltillista valhetta enemmän kuin sopimatonta totuutta.

Totuuden kierto edesauttaa harmoniaa.

Kun kiinalainen ystäväni opiskeli Jyväskylässä, hän ihmetteli, kuinka suomalaiset pärjäävät maailmalla. Niin luottavaisia ja sinisilmäisiä!

Hänen äänessään oli hellyyttä.

Kirjoittaja on Helsingin Sanomain Kiinan-kirjeenvaihtaja.