Mustreadissa ruotsalainen ulko- ja turvallisuuspolitiikan veteraanivaikuttaja Carl Bildt pohtii länsimaiden Afganistanista vetäytymisen syitä ja seurauksia nyt vuotta myöhemmin.

”Toisin kuin Yhdysvalloissa yksinkertaistaen väitetään, välitön syy Afganistanin hallinnon romahtamiseen ei ollut se, että afgaanisotilaat eivät halunneet taistella maansa puolesta.”

”Hallinto romahti, koska Yhdysvallat päätti vetäytyä seurauksista piittaamatta.”

”Sen jälkeen on jälleen kerran havaittu, tällä kertaa Ukrainassa, että armeijan kykyyn taistella vaikuttaa merkittävästi usko voiton mahdollisuuteen, vaikka voitto olisi epätodennäköinenkin.”

”Kun Yhdysvallat oli antanut ymmärtää aikovansa vetäytyä täysin Afganistanista, alkoi kiivas evakuointi. Afganistanin armeija menetti hyvin nopealla aikataululla jopa huolto- ja logistiikkahenkilöstönsä, joiden avulla ylläpidettiin maahan perustettuja monimutkaisia asejärjestelmiä.”

”Ei ihme, että Afganistanin joukkojen taistelutahto kuoli. Yhdysvaltojen pako toimi esimerkkinä afganistanilaisille sotilaille.”

”Surullinen lopputulos oli nähtävissä. Taleban on taas vallassa, ja kaikki toivo entistä pragmaattisemmasta hallintotavasta on menetetty. – – Pahinta on se, ettei kukaan alueen ulkopuolella tunnu piittaavan.”

”Tilanne osoitti, ettei Yhdysvalloilla välttämättä ole voimaa tai strategista kärsivällisyyttä saavuttaa sotilaallista voittoa tai kestävää rauhaa maissa, joiden tilanteeseen se puuttuu. Yhdysvallat voi myös hylätä minkä tahansa suhteellisen marginaalisen maan tai alueen keskittääkseen resurssinsa Kiinaan.”

”Hyvin pian talebanien valtaannousun jälkeen Venäjän presidentin Vladimir Putinin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja ilmoitti julkisesti, etteivät ukrainalaiset voi luottaa Yhdysvaltojen pitkäaikaiseen tukeen.”

”Muutaman viikon sisällä Kabulin kaatumisesta venäläisiä joukkoja ja tankkeja alettiin toden teolla siirtää Ukrainan rajalle. Kun yksi sota päättyi, toinen alkoi.”

Mikrobitissä toimituspäällikkö Pasi Andrejeff ihmettelee, miksi Suomen juniin on niin vaikea saada toimivaa nettiyhteyttä matkan ajaksi.

”Tilannehan oli sama jo kymmenen vuotta sitten! Kun matkaa on asemalta taitettu muutama kilometri, alkaa datansiirto pätkiä. Isojen kaupunkien välillä on yhä hämmentävän pitkiä osuuksia, joilla yhteys verkkoon on kokonaan poikki.”

”Vähän ihmetyttää, ettei 5g-aikakaudella vuonna 2022 asia ole jo kunnossa. Toimiihan data maantiellä autossa.”