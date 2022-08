Venäläisten eristäminen maansa sisälle supistaa oikean tiedon välittymistä ja heikentää heidän vastarintaansa.

Venäjään kohdistuvien sanktioiden tavoite on saada maan talous vaikeuksiin ja kansalaiset vastustamaan sotaa siinä mittakaavassa, että sillä on merkitystä päätöksenteolle. Kaikkein tehokkaimmiksi ovat osoittautuneet varaosasanktiot, teknologian vientikiellot, logistiikka- ja finanssisanktiot sekä yritysten vapaaehtoiset toimet. Niiden vaikutus tulee näkymään vähitellen, mutta ne koskettavat lähes jokaista venäläistä. Näin kaikkien venäläisten moraalinen kollektiivinen vastuu tapahtumista tulee jokaisen elämään.

Nyt Suomi on tehnyt päätöksen turistiviisumien radikaalista rajoittamisesta venäläisiltä. Tämä iskee voimakkaimmin sotaa vastustavaan kansanosaan, kaupunkien nuoriin ja keskiluokkaan. Sodan vahvimmat kannattajat eivät juuri matkustele, vaikka toki yksittäisiä sodan kannattajia turistien joukossa on. Miksi sodan vastustajia on rangaistava erikseen muita ankarammin?

Samalla teemme palveluksen Kremlille ja presidentti Vladimir Putinille. He voivat kertoa kansalaisilleen, että ”näettehän, miten meidän ihmisiä syrjitään”. Erityisesti samppanjapulloja avataan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n – KGB:n jälkeläisen – konttoreissa. Siellä on jo vuosia ehdotettu venäläisten vapaan matkustamisen rajoittamista. Ei tunnu mukavalta, että näin Suomen hallitus tulee liittoutuneeksi heidän kanssaan.

On pidetty moraalisesti vääränä sitä, että venäläiset turistit vapaasti jonottavat Louvren taidemuseoon Pariisissa. Mitä pahaa siinä on? Sehän vain osoittaa, kuinka suuri vetovoima Euroopalla on: vapaudella, kansalaisten oikeuksilla, kulttuurilla, sosiaaliturvalla, ekologialla ja asioiden toimivuudella.

Venäläisten eristäminen maansa sisälle vain supistaa oikean tiedon välittymistä ja heikentää heidän vastarintaansa. Länsi ei tule vaihtoehdoksi, vaan lännestä tulee heidän eristämisensä symboli ja syyllinen. Voidaan varmuudella sanoa, ettei toimenpide edistä sodan vastustusta Venäjällä – ja senhän pitäisi olla tavoite.

Monelle eristäminen voi olla myös henkilökohtaisesti kohtalokasta. Ylivoimainen enemmistö länteen karkuun lähteneistä tulee tänne turistiviisumien avulla: lähtö tulee aina äkkiä eivätkä mitkään humanitaariset viisumit siihen hätään ehdi. Ja niitä hakemalla on suuri todennäköisyys joutua mustalle listalle Venäjän sisällä, jolloin viisumista ei ole mitään hyötyä.

” Ystävyys on mennyttä, mutta emme tarvitse Venäjää viholliseksi.

Pietarissa on nyt noin viisi miljoonaa Suomi-fania. Turistiviisumien rajoitusten jälkeen määrä romahtaa murto-osaan. Muutamassa vuodessa enemmistön asenne voi muuttua jopa vihamieliseksi. Onko tällainen ihan oikeasti tavoiteltavaa? Ja miten Ukraina tästä hyötyy?

Syntyy vaikutelma, että suomalaisille päättäjille on tärkeämpää se, miltä toimenpide näyttää, kuin se, mikä on sen reaalinen vaikutus. Venäjän eristäminen ja Venäjälle kostaminen tulevat motiiveiksi ja päämääriksi sodan lopettamisen sijaan. Onko tämä viisumipäätös ensimmäinen merkki vanhojen puolueiden sisälle tunkeutuvasta uudesta populismista?

Pysytään rationaalisina ja pidetään moraali korkealla, mutta ei toimita siten, että sodan lopettamisen tavoite heikentyy. Ystävyys on mennyttä, mutta emme tarvitse Venäjää viholliseksi. On paradoksi, että me nyt eristämme heidät samalla tavalla kuin Neuvostoliiton kommunistijohtajat aiemmin.

Seppo Remes

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.