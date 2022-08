Edessä on mittava maksutaakka vastuuttomien poliittisten päätösten seurauksena.

Opiskelijat velkaantuvat tällä hetkellä ennätystahtia, ja opintolainakanta on räjähdysmäisesti kasvanut yli 5,5 miljardin euron. Helsingin Sanomat uutisoi (16.8.) korkojen nousun vaikutuksesta opintolainoihin, mikä on tyystin sivuutettu puhuttaessa lainasta ”ilmaisena rahana”. Edessä on mittava maksutaakka vastuuttomien poliittisten päätösten seurauksena.

Korkojen nousu lisää entisestään opiskelijoiden kokemaa ahdistusta taloudellisesta tilanteestaan. Niukka toimeentulo on tutkitusti keskeisimpiä syitä mielenterveysongelmien taustalla, ja lainakulujen kasvu lisää uupuneiden opiskelijoiden painetta myös työskennellä opintojensa ohella. Suurta osaa vastavalmistuneista odottaa maksettavanaan yli 20 000 euron lainoja, mikä hankaloittaa tulevaisuuden suunnittelua ja ensiasunnon ostoa.

Avuksi tilanteeseen on ehdotettu korkokattoa ja lainan korotusta, mutta velkaantuminen ei saa olla toimeentulon perusta. Sosiaaliturvaa pohtivan parlamentaarisen komitean on huomioitava opiskelijoiden asema kokonaisuudessa ja esimerkiksi esitettävä käyttöön otettavaksi riittävää ja kaikkia koskevaa vastikkeetonta perustuloa.

Selmi Holopainen

puheenjohtaja, Vasemmisto-opiskelijat

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.