Kela-taksi on jäänyt useissa tapauksissa saapumatta. Moni lapsi on odottanut kadun varressa pahimmillaan yli tunnin.

Johanna Laakso kirjoitti (HS Mielipide 12.8.) vanhustenhoidon näkökulmasta, miten Kela-takseihin ei voi luottaa. Haluamme tuoda keskusteluun erityislapsiperheiden näkökulman, joka valitettavasti vahvistaa tätä luottamuspulaa.

Erityislapset käyttävät paljon Kela-takseja kulkiessaan terapioihin päiväkoti- ja koulupäiviensä aikana tai jälkeen. Omatoiminen kulkeminen bussilla tai junalla ei ole vaihtoehto, kun lapsi tarvitsee aikuisen ohjausta ja valvontaa koko ajan. Vanhemmille edestakainen kuljettaminen on vaikeaa tai mahdotonta. He ovat esimerkiksi samaan aikaan töissä, heillä ei ole autoa tai heillä on muita lapsia hoidettavanaan.

Kevään aikana Kela-taksi jäi kuitenkin useissa tapauksissa saapumatta. Moni lapsi on odottanut kadun varressa pahimmillaan yli tunnin, jotta vanhemmat ovat saaneet järjestettyä lapselle kyydin kotiin tai terapiaan. Terapeutti ei voi jättää lasta yksin, joten myös hänen aikataulunsa ovat venyneet, ja seuraavat asiakkaat – todennäköisesti myös erityislapset – ovat joutuneet odottamaan vuoroaan. Lapsen mieli järkkyy ja luottamus aikuisiin murenee, jos hänelle luvattu kyyti ei koskaan saavu.

Tilanne on täysin kestämätön. Erityislapset ja muut haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset eivät saa heille välttämätöntä kuntoutusta. Sosiaali- ja terveysalan kuormitus kasvaa, peruuttamattomat poissaolot vastaanotoille lisääntyvät ja jo valmiiksi kuormittuneiden erityislapsiperheiden vointi huononee.

Miten Kela ja kuljetuksista vastaavat taksifirmat aikovat ratkaista tämän ongelman?

Noora Koponen

kansanedustaja (vihr)

erityislapsen äiti, Espoo

Riikka Kivekäs

erityislapsen äiti, Espoo

