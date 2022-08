Kieltolakiin ja haittojen liioitteluun perustuva politiikka ei ole vähentänyt laittomien päihteiden käyttöä.

Julkisuuteen vuodetut videot pääministeri Sanna Marinista (sd) tanssimassa ovat saaneet paljon huomiota ja tuoneet päihteet osaksi julkista keskustelua. Sen sijaan, että tämä tilaisuus käytettäisiin hyväksi ja mietittäisiin parhaita tapoja päihteistä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi, keskustelu on valitettavasti juuttunut tekopyhään syyttelyyn.

Tosiasia on se, että kannabiksen ja niin kutsuttujen bilehuumeiden käyttö on nopeasti yleistymässä Suomessakin. On myös todettava, että alkoholikin on voimakas huumausaine, joka aiheuttaa lukuisia haittoja ja jonka yliannostukseen voi kuolla. Kieltolakiin ja haittojen liioitteluun perustuva politiikka ei ole vähentänyt laittomien päihteiden käyttöä ja jopa estää niistä aiheutuvien haittojen ehkäisemisen.

Järkevään yhteiskunnalliseen keskusteluun kuuluu tosiasioiden tunnustaminen ja niiden pohjalta järkevän politiikan luominen. Monissa maissa tämä on onneksi ymmärretty. Esimerkiksi Portugali dekriminalisoi kaikkien huumeiden käytön jo vuonna 2001. Useat Yhdysvaltojen osavaltiot ovat laillistaneet kannabiksen viihdekäytön, ja psykedeeliavusteinen terapia on nousemassa lailliseksi hoitomuodoksi monessa länsimaassa.

Suomalaistenkin poliitikkojen olisi syytä siirtyä tälle vuosisadalle ja alkaa keskustella päihteistä järkevästi.

Leevi Kerkelä

neurotieteen tutkijatohtori

Lontoo, Britannia

