Olen hämmentyneenä seurannut kirjoittelua pääministerimme illanvietosta. Olen elänyt teini-ikääni 1960-luvun lopulla, jolloin oli tärkeää päästä tanssimaan lavatansseihin kesällä. Tansseihin menossa ei tosiaan ollut ajatuksena päihteiden käyttö vaan tanssiminen.

Tanssi vaatii kaikki aistit mukaan, eikä se onnistu, jos on kovin päihtynyt. Jos joku päihtynyt tuli hakemaan, häneen suhtauduttiin varautuneesti, koska käsitys oli, ettei päihtynyt pysty suoriutumaan tanssista kunnolla.

Olen hämmentynyt. Onko maailma muuttunut niin suuresti, että kun pääministeri tanssii, ajatus on, että hänen täytyy olla niin päihtynyt, ettei ymmärrä mitä on tekemässä. Jos siis äkkiä tulisi työasia, hän ei pystyisi siitä suoriutumaan. Ennemminkin minulla tulee mieleen, ettei pääministeri pystyisi tanssimaan tai haluaisi tanssia, jos hän on liian päihtynyt. Tanssin tiedetään olevan oikein hyvä harrastus aivoille.

Voisimmeko antaa taitavalle pääministerillemme oikeuden harrastaa tanssia vapaa-ajallaan ja ottaa jonkin lasin viiniäkin. Ei hän varmasti sitä tee joka ilta.

Pirjo Ghazanfari

Vantaa

