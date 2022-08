Vuokranantajarekisteri kannustaisi yhteistyöhön.

Vuokravakuus maksetaan takaisin vuokralaiselle vuokrasopimuksen päätyttyä, jos vuokralainen on huolehtinut asunnon kunnosta ja maksanut vuokransa.

Edellinen vuokrasuhteeni päättyi siihen, että vuokranantaja yritti perusteettomasti pidättää koko vuokravakuuden. Asian selvittelyn aikana minulle paljastui, että vuokravakuusriidat ovat erittäin yleisiä ja usea tuttavanikin on joutunut tarpeettomasti riitelemään vuokravakuuksistaan. Mediassa on kirjoitettu jopa tapauksista, joissa vuokravakuuden pidättäminen on ollut yksittäisen vuokranantajan toimesta systemaattista ja tarkoituksellista.

Ongelman juurisyy on se, että vuokranantajaan ei kohdistu riittävän suurta pelotetta olla palauttamatta vuokravakuutta. Vuokranantaja voi voittaa itselleen oikeudetonta rahaa, jos vuokralainen ei jaksa tai uskalla lähteä riitelemään. Vuokralainen voi lopulta ainoastaan voittaa takaisin ne rahat, jotka jo alun perin kuuluivat hänelle. Koska rahat pääsääntöisesti sijaitsevat vuokranantajan tilillä, kaikki valta on hänellä.

Olen itsekin vuokranantaja ja näen, että nykytilanteessa vuokralainen on alivoima-asetelmassa.

Ehdotan ratkaisuksi julkista vuokranantajien rekisteriä tasaamaan voimasuhteita. Epärehellisten vuokranantajien pelotteeksi olisi luotava julkinen vuokranantajarekisteri, johon voisi tehdä merkintöjä moitittavasta käytöksestä. Kynnys merkinnälle voisi olla korkea: esimerkiksi, jos vuokranantaja ei ole noudattanut kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta, tämä merkittäisiin kyseiseen rekisteriin. Vastaava järjestelmä on jo olemassa yrityksistä, jotka eivät ole noudattaneet kuluttajariitalautakunnan suosituksia.

Jos rekisteri olisi olemassa, vuokralaiset voisivat tarkistaa tulevan vuokranantajansa tiedot ennen vuokrasuhteen solmimista ja näin vuokranantajalla olisi intressi toimia rehellisesti. Mainittakoon, että vuokranantajilla jo on vastaava mahdollisuus: he tarkastavat vuokralaisten luottotiedot ennen vuokrasuhteen solmimista.

Kalle Pusa

vuokralainen ja vuokranantaja

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.