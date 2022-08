Juhlintakohun jälkipyykki on terve ilmiö

Ilta-Sanomat palaa pääministeri Sanna Marinin (sd) juhlinnasta viime viikolla syntyneeseen kohuun.

”Marinin puolustajat sanovat, että kenenkään toisen pääministerin kohdalla tällaista kohua ei olisi syntynyt. He näkevät tilanteessa myös naisvihaa.”

”Pääministeri Marin itse on sanonut haluavansa ravistella pääministeri-instituutiota, ja samalla tavoin hän on perustellut somenäkyvyyttään.”

”On kestämätön ajatus, ettei vapaassa yhteiskunnassa tällainen instituution normien ravistelu herättäisi keskustelua – se on kansalaisten oikeus ja median velvollisuus. Liian hyvin on tiedossa, millaisissa yhteiskunnissa valtaapitävät saavat itselleen epämieluisat uutiset vaiennettua. Eikä vaikeneminen päättäjille epämieluisista asioista ole ollut takavuosina Suomessakaan tavatonta.”

”Marin puolusti oikeuttaan juhlia railakkaasti. Hän sanoi silti olevansa harmissaan videoiden päätymisestä julkisuuteen, mikä kertonee, että pääministerin leirissäkin niiden poikkeuksellisuus ymmärretään.”

”Pääministeri, kuten jokainen raskasta työtä tekevä, tarvitsee vapaa-aikaa ja voi silloin tehdä mitä haluaa. Hän voi vapaalla laulaa, tanssia ja juhlia.”

”Mutta sitäkään ei voi kiistää, että pääministeri on erittäin vastuullisessa tehtävässä, jossa hänen vastattavakseen tulee hyvinkin lyhyellä varoitusajalla vaikeita asioita, pahimmillaan kansallinen kriisi.”

”Media käy uutisoinnin yksityiskohdista omaa sisäistä jälkipyykkiään. Sekin on tervettä demokratiassa. Uutisointia kaikkein ärhäkimmin arvostelevien kannattaisi puolestaan pohtia, haluaisivatko he, että vastaavista asioita vaiettaisiin, jos niiden kohteena olisi oma ideologinen vihollinen.”

Hämeen Sanomat pitää paluuta kultakantaan EM-kisoissa Suomen yleisurheilun uudelleensyntymisenä.

”Paljon on tehty oikein, vaikka vielä ollaankin esimerkiksi Norjan perässä.”

”Voidaan aivan aiheestakin kritisoida yksittäisten urheilijoiden nostamista kansallissankarin asemaan. Nyt ei ole sen aika. Joskus on vain nautittava. On osattava erottaa tilanteet, joissa meillä on kerrankin vastaansanomattomia esikuvia varsinkin lapsille, mutta myös kaikille muille elämässä eteenpäin suuntaaville ihmisille.”

”Usko suomalaisiin menestymismahdollisuuksiin on aivan toisella tasolla kuin pitkään aikaan. Esimerkin voima on valtava. Nyt sen pitää antaa vain levitä laajalle ja vaikuttaa vapaasti suomalaiseen urheiluelämään, jonka perustana on edelleen urheiluseuroissa tehtävä nuorisotyö.”