Totuuden ja sovinnon etsiminen on arvokas asia mille tahansa demokratialle. Historian vääryyksistä Suomen valtion taholta on syytä tehdä tiliä.

Saamelaiskäräjien päätös ottaa puolesta vuodesta vuoteen kestävä aikalisä Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työssä on herättänyt runsaasti keskustelua. Äänestystuloksesta jätti eriävän mielipiteen komissaariehdokkaana ollut Saamelaiskäräjien hallituksen jäsen. Saamelaiskäräjien oikeutus päätöksilleen tulee suoraan Suomen perustuslaista, ja sitä on suomalaisessa demokratiassa kunnioitettava. Saamelaiskäräjillä täysistunto on ylin päättävä elin. Saamelaiskäräjien päätöksiä ei kanteluista huolimatta ole murrettu sen toiminnan historiassa.

Koko Saamelaiskäräjien historian aikana valtion on toistuvasti todettu rikkoneen kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. Näistä rikkomuksista selvimmät ovat saamelaisen itsemääräämisoikeuden turvaamatta jättäminen sekä maa- ja vesioikeuksien ratkaisematta jättäminen tieteellisestä näytöstä huolimatta.

Etelä-Afrikan apartheidpolitiikan aikaisia vääryyksiä tutkinut ja käsitellyt totuus- ja sovintokomissio onnistui laittamaan alulle sovinnon siemenen ja antoi arvokkaan mahdollisuuden apartheidista kärsineille ihmisille, mutta myös sitä harjoittaneille tahoille käsitellä tapahtuneita ja oppia miksi vääryyksiä oli tapahtunut. YK:n alkuperäiskansajulistuksen säätäminen laiksi Kanadassa toteutui kuusi vuotta komission työn päättymisen jälkeen vuonna 2021. Kanadassa löydetään edelleen alkuperäiskansalasten ennen tuntemattomia joukkohautoja. Matka totuuteen ja sovintoon on sielläkin kesken.

Vastaaviin prosesseihin maailmalla on asioita selvittämään valittu laaja joukko akateemisia tahoja ja alkuperäiskansoja edustavia henkilöitä. Lopulta komission määrittävät sen jäsenet. Lähtökohtaisesti komissioiden jäsenten pitäisi olla kaikkien osapuolten taholta riippumattomiksi ja oikeudenmukaisiksi todettuja henkilöitä.

” Asiassa on kuultava aidosti saamelaisia.

Keskusteluista saamelaisyhteisön sisällä on syntynyt käsitys, että saamelaiset eivät täysin luota komission asiantuntevuuteen ja riippumattomuuteen. Luottamusta eivät ole lisänneet jo valittujen komissaarien ja uusien komissaariehdokkaiden omat julkisuudessa esittämät näkemykset oman työnsä oikeutukselle. Tuemme Saamelaiskäräjien päätöstä ottaa aikalisä komission onnistuneen työn turvaamiseksi. Aikalisä tulee käyttää rakentavasti. Asiassa on kuultava aidosti saamelaisia.

Suomen hallitus on vakuuttanut, että se on sitoutunut Saamelaisten totuus- ja sovintokomission työhön. Suomen valtio on asettanut komission valtioneuvoston päätöksellä, ei lailla tai asetuksella. Komission toimikausi asetuspäätöksen mukaan on 28.10.2021–31.12.2023. Asettamisen tapa ja komission vaativalle työlle annettu lyhyt ajanjakso antavat perustellusti aihetta kysyä, onko Suomen valtio riittävästi sitoutunut saamelaisten totuus- ja sovintoprosessiin.

Pekka Aikio

saamelaiskäräjien puheenjohtaja 1996–2008

Klemetti Näkkäläjärvi

saamelaiskäräjien puheenjohtaja 2008–2015

