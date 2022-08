Helsingin Sanomat on elokuussa kirjoittanut useita juttuja Vuosaaresta (11.8., 17.8., 21.8.). HS:n Vuosaarta koskevissa jutuissa on usein keskiössä monikulttuurisuus. Toinen toistuva teema on huono-osaisuus.

Kun suurin osa kaupunkimme vieraskielisistä asuu muissa kaupunginosissa kuin Vuosaaressa, miksi kyseinen teema on esillä niin usein, kun HS kirjoittaa Vuosaaresta? Kun juttuihin yleisesti liitetään myös huono-osaisuus tai muu vastaava näkökulma, se on aluetta voimakkaasti leimaavaa. Tämä HS:n toistuva tapa kirjoittaa Vuosaaresta on varsin yleinen kriittisen ihmettelyn aihe vuosaarelaisten asukkaiden keskuudessa.

Olisiko aika löytää jotain uutta näkökulmaa idästäkin kerrottavaksi? Monikulttuurisuus on tosiaan täällä arkipäivää, pääosin hyvää sellaista. HS:n toimituksessa se kuitenkin tuntuu edelleen olevan suuri ihmetyksen aihe.

Pekka Pirkkala

vuosaarelainen asukas ja yrittäjä

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.