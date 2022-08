Etätyökäytännöt on syytä miettiä nyt uudelleen

On esimerkiksi arvioitava, millaisissa olosuhteissa jokainen työntekijä onnistuu mahdollisimman hyvin saavuttamaan tavoitteensa ja pitämään yllä työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Helsingin Sanomat (22.8.) käsitteli uudistuvia etätyökäytäntöjä. Kirjoituksessa viitattiin Työterveyslaitoksen aihetta käsittelevään tutkimukseen.

On luonnollista, että koronaviruspandemian vaikutusten lieventyessä on tarvetta pohtia etätyökäytäntöjä uudelleen. Kyseessä on ollut poikkeustilanne poikkeusmenettelyin. Jos verrataan nykytilannetta pandemiaa edeltävään aikaan, linja ei liene tiukentunut vaan päinvastoin. Lisäksi on huomattava, että yritysten ohella myös julkisen sektorin työpaikoilla sovelletaan laajasti etätyötä.

Nyt on erinomainen tilaisuus tehdä uudelleenarviointi, kun varsin moni työntekijä ja organisaatio on päässyt punnitsemaan etätyön hyötyjä ja haittoja. Asiaa on hyvä tarkastella kolmella tasolla: organisaatio-, tiimi- ja yksilötasolla.

Millainen toimintatapa palvelee organisaation päämäärää ja tavoitteita? Miten mahdollistetaan taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttaminen henkilöstön hyvinvointia vaalien? Miten tiimeissä luodaan hyviä käytäntöjä yhteisön ja yksilöiden tarpeet huomioon ottaen? Millaisissa olosuhteissa jokainen työntekijä onnistuu mahdollisimman hyvin saavuttamaan tavoitteensa, kokemaan työn imua ja yhteisöllisyyttä sekä pitämään yllä työn ja vapaa-ajan tasapainoa?

On selvää, etteivät yksilöiden tarpeet ja mieltymykset voi pelkästään määrittää tiimin ja organisaation toimintaa, mutta ne ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Haasteellinen, keskittymistä vaativa tehtävä, jossa yhteistyö ei ole keskeistä, on hyvä peruste etätyöhön, jos etäolosuhteet ovat kunnossa.

Työkyvyn tuki on tärkeä näkökulma ottaa tarkasteluun. Häiriöherkkyys, kuulonalenema tai muu fyysinen vamma, pitkäaikaissairaus ja haastava elämäntilanne ovat esimerkkejä tilanteista, joissa etätyö voi olla paras vaihtoehto. Persoonallisuuspiirteilläkin on merkitystä. Introvertit usein iloitsevat laajasta etätyömahdollisuudesta, kun taas ekstrovertit voimaantuvat fyysisistä kohtaamisista ja vilkkaasta sosiaalisesta ympäristöstä.

” Ohjeistusta pitää arvioida ja tarvittaessa uudistaa sopivin välein.

Kirjoituksessa käsiteltiin myös nuorten tilannetta ja todettiin, että he kokevat enemmän haasteita kuin konkarit. Näihin tilanteisiin voidaan rakentaa esimerkiksi mentorointimalli, jossa kokeneet voivat toimia nuorten ja työuran alussa olevien tukena. Vastaavasti teknologiataitajat voivat tukea niitä, joille virtuaalityöskentely on hankalaa. Digiosaaminen on tärkeä osa etätyössä onnistumista.

Jos tiimeillä tai organisaatiolla on tarvetta rajata etätyötä, on hyvä tehdä suunnitelmat pitkällä aikavälillä tai ainakin riittävän ajoissa. Näin työntekijä voi paremmin ottaa henkilökohtaiset tarpeensa huomioon. Mikäli työpaikalla määritellään tietty määrä läsnäoloa vaativia päiviä ja ankkuritapaamisia kuulematta tiimin ja yksilön toiveita, hyödyt voivat jäädä saavuttamatta. Vastaavasti on huolestuttavaa, jos yksilöiden henkilökohtaiset toiveet ohittavat toistuvasti tiimin ja organisaation tarpeet.

On tärkeää, että etätyöhön liittyvät periaatteet ja käytännöt ovat selkeät ja ymmärrettävät. Ne on hyvä miettiä ja käsitellä yhdessä. Toimintaohjeet tulee perehdyttää kaikille, ja niiden noudattamista edellytetään jokaiselta. Ohjeistusta on syytä arvioida ja tarvittaessa uudistaa sopivin välein.

Päivi Rauramo

asiantuntija

Työturvallisuuskeskus

