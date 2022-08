Jos kuljetusrobotitkin liikkuvat kävelyteillä, tulee miettineeksi, onko nämä väylät tarkoitettu ihmisille vai laitteille.

Heikki Kari toivoi (HS Mielipide 22.8.), ettei kuljetusrobotteja otettaisi käyttöön. Toivon tätä samaa.

Olen sokean nuoren aikuisen äiti ja toiminut myös tukihenkilönä. Perheenjäseneni muutti opiskelun vuoksi isolle paikkakunnalle, ja hän on kertonut useaan otteeseen, kuinka haasteellista on kulkea tuttujakin kävelyteitä, kun sähköpotkulautoja on jätetty lojumaan välillä miten sattuu. Nopeasti liikkuvaa sähköpotkulautaa ei myöskään usein kuule ennen kuin se on kohdalla. Hiljainen ääni on riski kävelijälle.

Jos kuljetusrobotitkin liikkuvat kävelyteillä, tulee miettineeksi, onko nämä väylät tarkoitettu ihmisille vai laitteille. Miten huomioidaan kävelyteiden esteettömyys? Niiden turvallisuuden parantamiseksi on jo saatettu tehdä hyviä uudistuksia.

Näkövammaisten lisäksi on myös paljon muita liikuntarajoitteisia ihmisiä, joiden kulkemista tutuilla kävelyteillä sähköpotkulaudat ja robotit eivät helpota. Vammaisjärjestöjen tulisi ottaa näitä kysymyksiä esille esteettömyyttä edistettäessä.

Jaana Hallikainen-Tuomainen

opettaja, Pieksämäki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.