Kritiikki kohdistuu ylimääräisen lapsilisän epätarkoituksenmukaisuuteen.

Ministeri Liisa Hyssälä antoi (HS Mielipide 21.8.) oikean todistuksen lapsilisän luonteesta. Sen sijaan kritiikki Annika Saarikon (kesk) esitykseen ylimääräisestä lapsilisästä on mielestäni perusteltua. Sen ydin on siinä, että Saarikko esittää lisälapsilisää korvaamaan nousevia energiakustannuksia. Tiettyjen hintojen nousu markkinataloudessa nykyolosuhteissa on väistämätöntä. Sen tulee ohjata kulutusta. Mutta vaikutusta pienituloisiin tulee helpottaa kohdentamalla oikein julkisia rajoitettuja resursseja.

Jos ylimääräistä lapsilisää halutaan käyttää tähän tarkoitukseen, tulisi sen olla veronalaista eikä se saisi pienentää muita kustannustukia.

Mikko Rönnholm

entinen kansanedustaja (sd), Naantali

