VR tekee parhaillaan wlan-uudistusta kaukoliikenteen junissa.

Juho Miettinen kirjoitti (HS Mielipide 21.8.) VR:n nettiyhteydestä junissa. Hän totesi yhteyksien toimivuudessa olevan paljon parannettavaa.

VR tekee parhaillaan wlan-uudistusta kaukoliikenteen junissa. Valitettavasti koronaviruspandemian aiheuttamien komponenttien toimitusvaikeuksien vuoksi asennuksen aloittaminen on viivästynyt, vaikka projekti on jo itsessään aloitettu. Tarkoituksena on kuitenkin aloittaa uusien laitteiden asennus kalustoon vielä tämän vuoden puolella. Investoinnin kuluista VR vastaa kokonaisuudessaan.

Tavoitteena on tarjota kohtuulliset nettiyhteydet kaikille, vaikka juna olisi täynnä. Haluamme, että sujuva työskentely on junissa mahdollista.

Junassa käytettävän laitteiston lisäksi myös rataverkon kaistasta ja peitosta tulee pitää huolta ja sitä tulee paikoin parantaa. Tässä VR toimii vahvassa yhteistyössä sekä liikenne- ja viestintäministeriön että teleoperaattoreiden kanssa. Investoinnit verkon vahvistamisesta kuuluvat operaattoreille.

Radanvarren infrastruktuuri ei ole riittävä junamatkustajien nykytarpeisiin. On äärimmäisen tärkeää, että tarvittavat parannukset – kuten tukiasemat ja osittain myös uudet mastot – saadaan tehtyä.

Jonas Hagner

Chief Digital Officer, VR Group oyj

