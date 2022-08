Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ehdottomuudessa on puolensa, mutta se myös sitoo kädet.

”Tarvitsen ammuksia, en kyytiä”, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Venäjän hyökättyä Ukrainaan tasan puoli vuotta sitten.

Kyytiä sai länsi. Se joutui hyökkäyssodan alussa arvioimaan uusiksi käsityksensä niin Venäjästä kuin Ukrainastakin.

Sota teki Zelenskyistä sankarin, sillä hänellä oli erityinen lahja. Zelenskyi otti nopeasti haltuunsa sodan informaatioilmatilan ja ymmärsi, miten taistellaan länsi omalle puolelle.

Zelenskyi teki Ukrainan puolesta ihmeen antamalla äänen ja kasvot sille periaatteelle, ettei millään valtiolla ole oikeutta hyökätä toiseen suvereeniin valtioon. Siksi Ukrainalla – ja Zelenskyillä itsellään – on lännen ja myös ukrainalaisten tuki. Ukrainalaisten taistelutahdon nostattajana Zelenskyi on ollut korvaamaton, eikä lännellä ole muuta mahdollisuutta kuin tukea häntä.

Zelenskyi yllätti, sillä aiemmat näytöt presidenttinä eivät olleet kummoisia. Hän keräsi vanhat elokuva- ja tv-maailman tuttunsa ympärilleen valtapiiriksi, jota ei kiinnostanut siivota Ukrainaa korruptiosta.

Zelenskyin syntilista lienee pitkä, mutta ansioluettelo on nyt pidempi. Zelenskyi on tehnyt itsestään korvaamattoman, mistä toki voi tulla myös ongelma.

Vaikka Zelenskyi on saanut lännen aseistamaan Ukrainaa, voisi toivoa, että hän ymmärtää pysyä erossa sodan operatiivisesta johtamisesta. Se on sotilaiden tehtävä – ja heitä paimentavat ja sparraavat eritoten Yhdysvallat sekä Euroopan sotilas- ja talousmahdit Ranska, Britannia, Saksa ja Italia. Ukrainaa ruokitaan tiedustelutiedolla, sotataidolla, aseilla ja rahalla – myös siksi, ettei Ukraina enää hassaisi länneltä saamiaan aseita.

Tänään keskiviikkona on Ukrainan itsenäisyyspäivä. Samalla Venäjän hyökkäyssotaa on takana ensimmäiset kuusi kuukautta. Zelenskyi on varoittanut, että itsenäisyyspäivä voi olla erityisen vaarallinen.

Venäjä on tyytymätön sodan kulkuun eikä saa enää pitkään tykinruokaa ”erityisoperaatioonsa” ilman liikekannallepanoa. Ukrainan iskettyä Krimille Venäjää voi houkutella kosto, joka saisi tolaltaan sekä Ukrainan että sen tukijat.

Sodasta tullee pitkä, ja Ukrainaa suurempi Venäjä etenee hivuttamalla. Samaan aikaan läntisen tukijoiden on yhä vaikeampaa antaa aseapua, sillä varastojen täydentäminen on hidasta ja kallista.

Jossain vaiheessa Ukrainaan iskee sotaväsymys. Se on kohtalon hetki. Zelenskyin ehdottomuudessa on puolensa, mutta se myös sitoo kädet. Ainakaan vielä Zelenskyillä ei ole mandaattia käynnistää neuvotteluja tulitauosta tai rauhasta, jos sen hintana olisivat alueluovutukset.

Lännen kotikatsomoissa sotaa seurataan Zelenskyin rajaamasta kurkistusikkunasta. Aukosta näkyy ikoninen vapaan maailman esitaistelija, joka on hyvin ahtaassa raossa.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.