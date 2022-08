Yksinkertaisin tapa hillitä kustannusten kasvua on vähentää kulutusta

Lienemme sähkön ja muun energian kulutuksessa yhtä leväperäisiä kuin ruoan ja tekstiilien suhteen.

Viime kuukausina me suomalaiset olemme kauhistelleet muun muassa ruoan ja lämmityksen hintojen nousua. Yhteiskuntaakin huudamme apuun, jotta selviämme laskuistamme.

Mitä jos kääntäisimmekin katseemme omiin kulutusvalintoihimme ja tapaamme elää?

Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki, joka muodostuu elintapojen tuottamista ilmastopäästöistä, on noin kymmenen tonnia vuodessa, kun globaalisti kestävä taso olisi noin 2,5 tonnia.

Ruokaa heitämme roskiin vuosittain 20–25 kiloa henkeä kohden ja tekstiilejä 13–18 kiloa henkeä kohden. Ruoan ja tekstiilien suhteen olemme hyvin leväperäisiä, minkä takia uskallan väittää, että sähkön ja muun energian kulutuksessa olemme yhtä leväperäisiä.

Ilmastonmuutoksen ajattelemme ratkaisevamme korvaamalla bensa- ja dieselautomme sähköautoilla. ”– – Tällä hetkellä tiedossa olevat mineraalivarat eivät riitä maailmanlaajuisesti edes yhden sukupolven sähköautojen akkuihin ja niiden energian varastointiin”, saimme kuitenkin lukea pääkirjoituksesta (HS 16.8.).

Selittelemme kestämätöntä elämäntapaamme muun muassa sillä, että olemme kansana niin pieni, etteivät meidän tekemisemme juuri mihinkään vaikuta. Mielellämme käännämme katseemme esimerkiksi kiinalaisiin ja siihen, että heidän tulee toimia. Olemmeko koskaan kiinnittäneet huomiota siihen, miten suuri osa käyttämistämme vaatteista ja tavaroista on ”Made in China”? Tämäkin teksti on tuotettu Kiinassa valmistetulla läppärillä.

Yksinkertaisin tapa vähentää kuluja ja pienentää hiilijalanjälkeä on vähentää kulutusta.

Mari Lähdesmäki

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.