Itä-Helsinkiä leimaava uutisointi on syytä lopettaa

En voi kenties mainostaa, että hyväosaiset valitsevat elää täällä, mutta mistä lähtien hyväosaisuus on ollut hyvän elämän lähtökohta?

Olen asunut Vuosaaressa vuosina 1995–2010 ja uudelleen vuodesta 2019. En koe olevani yksiselitteisesti ”helsinkiläinen”. Olen nimenomaan vuosaarelainen.

Vanhempani ovat opettaneet minut kiinnittämään huomiota Itä-Helsinkiä koskevaan uutisointiin. Uutisointi on yleisesti ollut kaiken kattavaa (toisin sanoen hyviäkin uutisia on), mutta suurimman osan aikaa ylläpidetään mielestäni valheellista imagoa, joka on luotu 1990-luvulla monikulttuurisuuden kauhistelijoiden toimesta.

Naapurini täällä Meri-Rastilassa ovat ahkeria työntekijöitä, hyviä vanhempia, vannoutuneita uskovaisia ja kaikkensa antaneita eläkeläisiä. En voi kenties mainostaa, että hyväosaiset valitsevat elää täällä, mutta mistä lähtien hyväosaisuus on ollut hyvän elämän lähtökohta?

Kohtaan täällä viikoittain vähäosaisuuden ja avoimen rasismin. En pidä näkemästäni mutta en myöskään voivottele sitä. Kun kuvailen kokemuksiani minua neuroottisimmille ystävilleni, he ehdottavat että muuttaisin pois. En aio muuttaa. Rakastan kotiani. Täällä pimeä ja valoisa elävät rinnakkain. En pelkää sitä. En saa unohtaa sitä.

Rastilassa on kosolti kaikille avoimia, siis aivan kaikille avoimia upeita ulkoilumaastoja, ja vaikka verovirasto onkin Vuosaaresta muuttanut, kaikki olennaiset palvelut löytyvät täältä edelleen. Columbuksessa shoppailevat sekä siunatut cirruslaiset että vähäosaiset alkoholistit.

Käyn lähes joka päivä Meri-Rastilan ostarilla ruokaostoksilla. En ole koskaan kokenut siellä sellaista epämukavuutta, mitä en voisi sietää. Välillä aistin, että kaupan valikoima ei ole niin hyvä kun se voisi olla. Palaute yleensä korjaa tilanteen nopeasti.

Itä-Helsingistä ponnistavat myös tulevaisuuden taiteilijat, yrittäjät, lääkärit ja urheilijat.

Itä-Helsinkiä arvostelevat eivät ehkä osaa kuvitellakaan, mitä on elämä ilman vaurautta, velkaa ja tietoa siitä, miten ”kaikki lopulta järjestyy”. Mutta tästä maailmasta ei tule lopulta hyvä vain niin, että kaikki ymmärtävät, mitä on keskiluokkainen elämäntapa ja ryhtyvät tavoittelemaan sitä.

Saattaa olla, että täällä kasvaneena en pysty huomaamaan yhtä ”selkeästi” naapuruston epäkohtia. Saatan olla kovanahkainen sellaiselle, joka hermostuttaa muita. Tekstini tarkoitus on kuitenkin vain muistuttaa, että on muitakin tapoja elää.

Olen tänä kesänä käyskennellyt Eirassa, Kruununhaassa, Punavuoressa ja Töölössä – ja ajatellut, etten ikinä haluaisi asua siellä. Ei ole luontoa eikä ihmisten monimuotoisuutta. Haluaisin kuulla yhdenkin Ramsinniemessä lenkkeilleen sanovan, etteikö olisi ihanaa asua juuri siellä.

Taimi Nevaluoma

käsikirjoittaja, Vuosaari, Helsinki

