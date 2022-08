Turmiolliset keksinnöt juontavat juurensa ihmisluonnon heikkouksista, joita meidän on opittava hallitsemaan.

Petja Partasen erinomainen juttu (Tiede 7/2022, HS 18.8.) turmiollisista keksinnöistä ansaitsee jatkopuheenvuoron. Asbesti ja ddt tosiaankin aiheuttivat valtavan määrän terveys- ja ympäristöhaittaa, ennen kuin ne saatiin kiellettyä. Mutta olisi vaarallista ajatella niitä vain menneisyyden hairahduksina.

Lyijyllisen bensiinin ongelmat olivat ennalta tiedossa, mutta niitä vähäteltiin. Asbestia ja ddt:tä olisi ollut mahdollista käyttää myös turvallisesti tarkoin määritellyissä käyttökohteissa. Mutta helppo käyttö kasvoi liikaa ja muuttui holtittomaksi, ja täyskielto jäi käytännössä ainoaksi vaihtoehdoksi.

Vaaroista on usein vahvoja viitteitä pitkään, mutta hälytyskellot ovat liian vaimeita eikä vaihtoehtoja kehitetä aktiivisesti. Siksi reagointi on liian hidasta ja lepsua.

Fossiili- ja tupakkateollisuus vääristelivät totuutta omaksi edukseen. Ne myös ymmärsivät jo varhain, että rajoitukset eivät etene, jos haitat tuntuvat epävarmoilta. Ihminen lajina kaipaa selkeyttä, ja epäselvyys lannistaa toimimasta ilman lobbareitakin.

Ihminen haluaa nähdä itsensä hyvässä valossa, ja siksi on niin vaikeaa huomata, että oma tai oman ryhmän tai oman firman toiminta aiheuttaisi jotain yhteiskunnallisesti haitallista. Paakkilassa haluttiin nähdä asbestikaivoksen hyödyt ja kylän poikkeuksellinen vauraus eikä kaivostyöläisten asbestoosia. Niinpä on varmistettava, että riippumattomat toimijat pääsevät tutkimaan asioita ja heitä kuullaan.

Ympäristökatastrofit eivät suinkaan ole loppumassa, vaan uusia ituja versoo koko ajan. Vaihtoehtoja on etsittävä pieniltäkin vaikuttaviin ongelmiin, vaikka näyttäisi ilonpilaajalta. Bioenergian ja sähköautojen litiumin riittävyys on nykyajan ratkaisuista nouseva tulevaisuuden ongelma.

Ilmastonmuutoksen ja lajikadon osalta myrsky on jo päällä. Ennakointi ei enää auta, vaan on lopetettava nyky-yhteiskunnan perustoimintoja, kuten fossiilisten polttoaineiden käyttö. Niinpä tehokkaat ratkaisut aiheuttavat päivittäiseen elämiseen välittömiä haittoja ilman itselle näkyvää hyötyä.

Euroopan energiapulan voi nähdä velkana, jota nyt maksetaan siitä, että fossiilienergian hintaa ei alettu nostaa jo kolmekymmentä vuotta sitten, kun luopuminen ymmärrettiin välttämättömäksi. Nyt se lopulta onnistuu, koska ihmiset ovat valmiita uhraamaan omastaan, jos yhteisö on uhattuna. Sota on riittävän konkreettinen syy toimia heti. Pelkkä ilmastonmuutos ei ole ollut.

Näiden huomioiden pohjalta voidaan ja täytyy kehittää vastalääkkeitä: On tuettava kriittistä, faktoihin pohjautuvaa keskustelua ja myös kehitettävä siihen suunniteltuja nettityökaluja. Yhteiskunnallisesti tärkeästä toiminnasta on avattava dataa kaikkien tarkasteltavaksi. On tehtävä selväksi yksilön vastuu ja uhrautumisen hyöty yhteisölle. Eri osapuolten näkemyksiä tulee huomioida ja kuvata, kun vaihtoehtoja kehitetään.

Tavoitteena on jatkuva ketterä kehitys pienin askelin, ei vastakkainasettelu tai vallankumous.

Jouni Tuomisto

tutkimusjohtaja, Kuopio

