Savon Sanomat kirjoittaa Ukrainan sodasta, kun Venäjän hyökkäyksestä tuli keskiviikkona – Ukrainan kansallispäivänä – kuluneeksi puoli vuotta.

”Maailmanluokan sotilasmahtina pidetyn Venäjän uskottiin ottavan Ukrainan hallintaansa muutamassa päivässä. Niin ei käynyt, vaan sota jatkuu.”

”Toistaiseksi Venäjä on kyennyt pitämään yllä laajoja sotatoimia pääasiassa kansallisten vähemmistöjensä voimin. Vaikka sotilaalliset tavoitteet eivät ole toteutuneetkaan, Putinin hallinnon näkökulmasta on etu, että vähemmistökansallisuuksien sotilaallinen voima heikkenee.”

”Jatkossa kantaväestön on osallistuttava sotatoimiin välttämättä nykyistä selvästi suuremmin joukoin. Sen vuoksi Venäjän nykyhallinnon asema kyseenalaistuu sitä enemmän mitä pitempään sota jatkuu.”

”Ukrainan sota on järjestelmällinen kansanmurha, jota kaikkien länsimaiden on vastustettava antamatta periksi Venäjälle, vaikka se tarkoittaisi ensi talvena hirvittävän kallista sähköä, kalliita polttoaineita ja nopeaa inflaatiota. Ukrainalaiset taistelevat demokratian puolesta, meidänkin puolestamme.”

Aamulehden ennuste sodan jatkosta on synkkä: näkyvissä ei ole ratkaisua, jolla tilanne saataisiin raukeamaan.

”Viesti on toisintoa vuodesta 2014, jolloin Venäjä miehitti laittomasti Ukrainan Krimin niemimaan. Tilanne jäätyi paikalleen, ja nyt suurimmat taistelut käydään nimenomaan samaisessa paikassa, vaikkakin Venäjän iskut ovat jylisseet joka puolella Ukrainaa Kiovaa myöten päivittäin.”

”Miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan hyökkäystä, koteja ja infrastruktuuria on järjestelmällisesti tuhottu, jälleenrakentamiseen menee vuosia, ja Ukraina on poissa sijoiltaan. Siksi Euroopan ja kansainvälisen yhteisön kiinnostus ei saa herpaantua. Valtion suvereniteetin loukkaus on anteeksiantamatonta. Jos niin tapahtuu yhden maan kanssa, miksi se ei tapahtuisi myös toisille.”

Ilta-Sanomat muistuttaa, että Ukrainassa Venäjän hyökkäys on aiheuttanut valtavaa inhimillistä kärsimystä.

”Lisäksi venäläisjoukot ovat vallanneet Euroopan suurimman ydinvoimalan Zaporižžjassa. Muutostyöt laitoksen kytkemiseksi irti Ukrainan sähköverkosta ovat jo alkaneet. Kaikki tämä tekee siviiliväestön tilanteen äärimmäisen tukalaksi lämmityskauden alkaessa.”

”Ukraina ei tällä hetkellä pysty lyömään Venäjää sotilaallisesti, eikä jo useita viikkoja odotettu vastahyökkäys maan eteläosassa ole päässyt alkuun. Toisaalta Venäjällä ei ole voimaa viedä sotaa tavoittelemaansa ratkaisuun, Ukrainan kukistamiseen.”